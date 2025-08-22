Nuevo revés para el gobierno

El Senado de la Nación echó por tierra cinco decretos desregulatorios de Javier Milei

Se trata de cuatro normativas emitidas bajo facultades delegadas que modificaban, entre muchas otras cuestionas, las estructuras del INTA, INTA y disolvía la Dirección Nacional de Vialidad. También se derogó el DNU que acotaba el derecho a huelga en actividades consideradas esenciales y trascendentes.