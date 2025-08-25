Martín Menem calificó de “falsas y malintencionadas” las denuncias de corrupción

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, calificó las denuncias sobre supuesta corrupción en la gestión actual como “una monumental operación” que surge “a dos semanas de las elecciones” bonaerenses. En ese marco, sostuvo: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”.
En relación con los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que mencionan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) e involucran a Eduardo ‘Lule’ Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el legislador riojano desestimó la veracidad de los mismos.
En este sentido, aseguró que “no tienen cómo atacarnos, porque en la gestión hansido un mamarracho en los últimos 20 años, y entonces tratan de llevarte al barro”.
Vísperas de elecciones
Menem señaló que las denuncias coinciden con un momento de alta tensión política: “Probablemente jubilemos a una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones y una monumental operación que quieren instalar”.
Respecto a uno de los audios en que Spagnuolo afirma haber informado al Presidente, Menem remarcó: “Si le decía algo a Milei, lo agarra del cogote, porque es el tipo más transparente de la historia de la humanidad”.
Menem dijo que las denuncias sobre el Gobierno son “una monumental operación.
Asimismo, agregó: “Yo lo conozco a Javier, si le llegan a decir algo, lo mínimo, salta en el acto y toma una decisión, y echa a la persona que tiene que echar”. El legislador también hizo notar que “no es casualidad que justo un día antes de la discusión de la Ley de Discapacidad aparezca un audio y aparezca el abogado de Cristina denunciando”.
Defensa de la gestión
Menem reafirmó la falsedad de las acusaciones: “Yo no puedo asegurar la autenticidad de los audios, pero sí puedo decir que el contenido es absolutamente falso, y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina, porque es una maniobra para ensuciar a un Gobierno que está a dos semanas de las elecciones”.
El ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, Karina Milei; y Martín Menem.
Además, subrayó que se trata de un ataque contra “un Gobierno que está haciendo las cosas bien, que va muy bien encaminado, y esto pone nerviosa a mucha gente”. En este sentido, aseguró que permitirá que la Justicia actúe: “A diferencia del kirchnerismo, que ya estaría hablando de ‘lawfare’ y persecución”.
Finalmente, definió la denuncia sobre la ANDIS como “una barbaridad total” y destacó que los ataques son parte de la dinámica de cambio que promueve su gestión: “Cuando estás cambiando la Argentina, que es a lo que vinimos nosotros, y a eliminar al kirchnerismo, a sacarlo de la cancha para siempre, estamos sujetos a todo tipo de ataques”.
