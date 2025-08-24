Elecciones en Buenos Aires

Karina Milei reapareció en un acto de La Libertad Avanza: "Vinimos para que no roben más"

En medio de acusaciones de corrupción por presuntas coimas en la agencia de discapacidad, la hermana del presidente Javier Milei encabezó un acto militante de cara a los comicios bonaerenses del próximo 7 de septiembre.