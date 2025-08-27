Agredieron la caravana de Milei en Lomas de Zamora

Lo que se anunciaba como una caravana electoral terminó en caos. Este miércoles por la tarde, el presidente Javier Milei y el diputado José Luis Espert fueron evacuados de forma urgente durante un acto en Lomas de Zamora (localidad normalmente alineada a la oposición), cuando un grupo de personas comenzó a arrojar piedras y objetos contundentes contra la camioneta presidencial.
La actividad estaba programada como una muestra de fuerza de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral, tradicional bastión del peronismo, a menos de dos semanas de las elecciones bonaerenses. Sin embargo, la recorrida se interrumpió abruptamente al llegar a la Plaza Grigera, cuando manifestantes comenzaron a lanzar objetos al vehículo que trasladaba al mandatario.
Espert escapó en moto
En medio del clima hostil, Espert fue evacuado en una motocicleta mientras personal de seguridad se encargaba de retirar al Presidente. La comitiva entera fue extraída en cuestión de minutos del lugar, dejando atrás la escena de tensión y violencia.
Los incidentes reavivaron la preocupación por la seguridad del Presidente en zonas adversas, justo en momentos en que el oficialismo busca sumar volumen político en el conurbano.
El posteo de Milei, luego de la tensa caravana.
En diálogo con TN, el diputado afirmó reiteradas veces que se trataba de un “ataque kirchnerista”. Asimismo Espert declaró que los militantes opositores gritaban: “Fuera Milei de Lomas de Zamora”.
Vía X, Manuel Adorni (vocero presidencial) también apuntó contra el mismo sector político: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro”.
Previo a cerrar su mensaje, aclaró que el ataque no tuvo heridos de gravedad y pidió: “Kirchnerismo nunca más. Fin”.
Milei apuntó contra Spagnuolo
Antes del ataque, Milei había hecho su primera declaración pública sobre el escándalo por corrupción en la ANDIS, tras la viralización de unos audios en los que el exdirector Diego Spagnuolo denunciaba supuestas coimas.
“Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, aseguró el Presidente, elevando el tono en medio del fuego cruzado con sectores de la oposición.
Milei hablando en C5N, algo que no se daba desde hace años.
Las acusaciones de Spagnuolo agitaron las aguas en la recta final de la campaña, y ya motivaron la intervención del organismo y una auditoría ordenada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Campaña accidentada en zona caliente
El acto de Lomas se organizó con el objetivo de mostrar músculo en el sur del conurbano y respaldar a los candidatos locales. Sin embargo, los incidentes opacaron el objetivo y dejaron expuesto el nivel de tensión social en algunos distritos clave de la provincia de Buenos Aires.
Pese a los ataques, desde el entorno de Milei ratificaron que el presidente continuará con su agenda de campaña y que no se modificará el cronograma de visitas previsto para los próximos días.
Otras voces del oficialismo
Martín Menem, protagonista en los medios estos últimos días por el caso de los audios de Spagnuolo, compartió en X: "Agitaron la calle y prendieron fuego vehículos. Atacaron el equilibrio fiscal todo el tiempo en el congreso. Atacaron la estabilidad en el mercado financiero en varias oportunidades. Hoy le tiraron piedras al presidente en una caravana pacífica".
Por su parte, la ministra de Seguridad y candidata a diputada nacional, Patricia Bullrich, manifestó: "El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos".
En un comunicado oficial de La Libertad Avanza publicado en redes, el partido liderado por Karina Milei expresa su repudio absoluto al ataque y comparte números sobre pobreza e inflación, además de asegurar que: "Están nerviosos porque saben que el sistema que ellos armaron se terminó".
