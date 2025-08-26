Milei publicó un comunicado de Suizo Argentina, mientras avanza la investigación sobre Spagnuolo
El texto de la droguería divulgado por el presidente afirma compromiso con la transparencia, en medio de investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la Agencia de Discapacidad a partir de los audios de su extitular, Diego Spagnuolo.
El presidente Javier Milei junto a su hermana Karina Milei, antes del acto de campaña realizado este lunes en Junín. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.
En medio de un escándalo que sacude al gobierno nacional por la divulgación de audios que implican a su entorno, el presidente Javier Milei difundió este martes un comunicado de la droguería Suizo Argentina, implicada en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Hasta el momento, Javier Milei evitó hablar directamente del escándalo. Prefirió reperfundir el comunicado, mientras sostiene que su Gobierno está siendo blanco de una "operación desestabilizadora" por parte de la oposición en un año electoral
Lo cierto es que el caso pone bajo tensión la narrativa de austeridad y anticorrupción que sostiene el oficialismo, en plena campaña legislativa, que se suma a otros compromisos legales como la criptoestafa de $Libra y las controversias por un vuelo privado con valijas no inspeccionadas
El comunicado de Suizo Argentina
La droguería, apuntada en los audios de Diego Spagnuolo como parte de un entramado de coimas, aseguró que está “a plena disposición” de la Justicia y de los organismos de control “para esclarecer los hechos”.
En el comunicado la empresa indica que "sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación".
El comunicado de Suizo Argentina.
Aseguran que actuaron siempre "con total apego a los normas y leyes vigentes". Y también sostienen que continúan "diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería e insumos hospitalarios con la misma vocación de nuestros equipos profesionales de excelencia".
Asimismo, agregan: "Y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen nuestra integridad, como así también la de las más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y el bienestar de los argentinos".
La justicia abrió los celulares
En tanto, los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación concluyeron hoy con la extracción de datos del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en la causa que investiga si es verídico el audio en el que se lo escucha decir estar vinculado al supuesto pago de sobornos.
El ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, la secretaria General Karina Milei; y titular del cuerpo de Diputados, Martín Menem.
La DATIP logró la descarga de la información pese a que el ex funcionario no proporcionó la clave de acceso al celular cuando le fue secuestrado durante un procedimiento en su casa de un barrio privado en Pilar, informaron fuentes judiciales.
Ahora se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo como el lugar de donde partirían los pedidos de sobornos a laboratorios.
También se analizará el dispositivo del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini, único que entregó la clave de acceso y se aguardaba en Comodoro Py la presencia del padre de los Kovalivkrer, Eduardo, quien ya se retiró de la actividad profesional, pero figura como accionista.
Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de definir la situación procesal del jefe de Seguridad del barrio privado Nordelta, quien ayer negó en declaración indagatoria haberle avisado de la llegada de la policía a uno de los Kovalivkrer, quien se retiró del lugar antes del ingreso de los móviles.
Ariel De Vicentis refirió que estaba de vacaciones, pero, pese a ello, ante lo que sucedía y por responsabilidad profesional se comunicó y pidió una copia de la orden de presentación y confirmar que se trataba de policías.
Además, dijo que es parte de sus tareas este tipo de control y negó haber advertido a ninguno de los Kovalivker -ambos hermanos residentes en Nordelta- de la presencia policial al ser indagado por supuesto "encubrimiento" y "obstrucción a la justicia".
Jonathan Kovalivkrer se presentó en la tarde del lunes en los tribunales de Retiro junto a un abogado, Martín Magram y entregó su celular al fiscal Franco Picardi aunque no proporcionó la clave de acceso.
