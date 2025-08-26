Escándalo de los audios

Milei publicó un comunicado de Suizo Argentina, mientras avanza la investigación sobre Spagnuolo

El texto de la droguería divulgado por el presidente afirma compromiso con la transparencia, en medio de investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la Agencia de Discapacidad a partir de los audios de su extitular, Diego Spagnuolo.