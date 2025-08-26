"Están molestos porque le estamos afanando los choreos", el furcio de Milei en plena campaña
El presidente de la Nación respondió a un insulto en pleno acto de campaña. El video generó controversia.
Javier Milei este lunes por la noche.
9:41
En medio de la tensión política por el escándalo de los audios de presuntas coimas, el presidente Javier Milei protagonizó un llamativo acto fallido durante un acto con candidatos en la ciudad de Junín. Al criticar a la oposición, el mandatario afirmó que "están molestos porque le estamos afanando los choreos".
la frase completa del mandatario, que se viralizó rápidamente en redes sociales, fue: "Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces".
Un acto de campaña
El evento, que sirvió para presentar candidatos de cara a las elecciones legislativas, se realizó en un clima enrarecido por las denuncias de corrupción que salpican a su gobierno. En su discurso, el Presidente redobló la confrontación con la oposición, al asegurar que "contra los kirchneristas no hay negociación posible".
Su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también tomó la palabra y, en sintonía con el mandatario, afirmó: "Kirchnerismo nunca más". Además, se solidarizó con la militancia juvenil y agradeció al Presidente por haber llevado adelante la "titánica tarea" de organizar el partido a nivel nacional. Durante el acto, el jefe de Estado también interrumpió su discurso para pedir un médico para una persona del público que solicitaba asistencia.
Karina Milei este lunes por la noche.
“Quiero solidarizarme con toda nuestra gente y nuestra juventud que fue brutalmente golpeada, por eso decimos Kirchnerimso nunca más”, fue la frase completa que expresó Karina Milei al hacer uso de la palabra.
El "fallido" del Presidente se convirtió rápidamente en el momento más comentado del evento, generando una ola de críticas y burlas en las redes sociales en una semana marcada por las graves acusaciones de corrupción contra su entorno.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.