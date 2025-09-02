Auditorías en ANDIS

Más de 111 mil pensiones en discapacidad quedaron en suspenso por cartas que no llegan

De casi un millón de cartas documento enviadas, no llegaron a 500 mil las que encontraron a su destinatario, reconoció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la exposición ante el Congreso. De las bajas definitivas, apenas 16 mil fueron por renuncias y fallecimientos. El organismo está intervenido, tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo.