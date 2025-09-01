Filtración en Casa Rosada

El Gobierno denunció una “operación ilegal” por los audios de Karina Milei y obtuvo una cautelar judicial

Un juez federal ordenó frenar la difusión de las grabaciones atribuidas a la hermana del Presidente. Además, el Ministerio de Seguridad denunció presunto espionaje con manipulación de audios para desestabilizar al Poder Ejecutivo.