Más audios y operaciones

Las intrigas y sospechas internas crecen en Casa Rosada a días de las elecciones en provincia de Buenos Aires

El material de Spagnuolo que se filtró a la prensa produjo zozobras y desconciertos en algunas áreas de la administración central, y no tanto en otras, pero los audios de Karina Milei alertaron fuerte al núcleo duro de LLA.