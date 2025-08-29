Al menos medio centenar de audios atribuidos a Spagnuolo tiene la Justicia por el caso ANDIS

La Fiscalía que investiga si hubo pago de sobornos por parte de laboratorios para adjudicarse la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) recibió medio centenar de audios atribuidos a su ex titular Diego Spagnuolo, quien ya designó dos abogados para que lo defiendan en la causa.
Los audios se entregaron en un pendrive y fueron aportados por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi para explicar que los recibió el 16 de agosto y difundió el primero de ellos varios días después, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.
La declaración del periodista se produjo poco antes de que Spagnuolo designara de manera formal dos abogados para defenderlo en el caso, Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz.
Picardi comenzará así a analizar esos audios que se habrían grabado entre agosto y octubre de 2024 y en los que se escucha supuestamente a Spagnuolo hablando de presuntos delitos como porcentajes que representantes de la droguería Suizo Argentina exigirían a laboratorios para, a su vez, pagarlos a funcionarios del Gobierno nacional.
En esos meses tramitaba en Comodoro Py otra denuncia presentada por supuestas irregularidades en Andis con la compra de medicación, pero que fue archivada por falta de evidencia.
Ahora, en la causa a cargo de Picardi y del juez federal Sebastián Casanello se avanza de manera principal en el análisis de todo lo secuestrado en allanamientos a dos sedes de Andis y vinculado a expedientes de compra de medicación y órdenes de pago para establecer si hubo sobreprecios que pudieran encubrir el pago de sobornos.
En el caso de Spagnuolo, el fiscal tiene que ordenar el inicio del análisis de la información extraída de uno de sus celulares secuestrado en la causa, mientras que continúan los peritajes sobre los teléfonos de otros involucrados, entre ellos los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la Suizo Argentina.
Spagnuolo evalúa ser "arrepentido"
En tanto, Spagnuolo evalúa presentarse como "imputado colaborador" —figura del arrepentido— en la causa, según sostiene un artículo de Hugo Alconada Mon del diario La Nación.
El exfuncionario oscila entre la furia y la decepción con el Gobierno y transmitió una dura advertencia a sus allegados: "Si yo hablo, armo un quilombo padre".
El artículo detalla que desde el Gobierno le habrían enviado un emisario para ofrecerle los servicios de los estudios de abogados de Santiago Viola y de los Anzorreguy, ambos ligados a la familia Menem, pero que Spagnuolo los rechazó. Consultados por La Nación, ambos abogados negaron haber tenido contacto con el exfuncionario.
Desde el entorno de Spagnuolo apuntan contra otro exdirectivo de la Andis, Daniel Garbellini, como el responsable de las licitaciones bajo sospecha, y señalan al consultor Fernando Cerimedo como el posible autor de las grabaciones que desataron el escándalo.
Finalmente, la publicación revela el momento en que se habría roto la relación de Spagnuolo con el Presidente. Luego de que el exdirector de la Andis le transmitiera supuestas inquietudes a la ministra Sandra Pettovello y esta se lo contara a Milei, Karina Milei le habría comunicado que no iba a hablar más directamente con su hermano.
El Gobierno aún no denunció
Pese a las promesas del presidente Javier Milei, varios interlocutores del gobierno nacional coinciden en la dificultad que supone denunciar al extitular de ANDIS Diego Spagnuolo tras la filtración de los supuestos audios en los que se lo escucha admitir pedidos de coimas de parte del Poder Ejecutivo
El ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, la secretaria General Karina Milei; y titular del cuerpo de Diputados, Martín Menem.
Según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes de Gobierno, no existe una figura legal que posibilite elevar a juicio al exfuncionario cuyos audios abrieron la primera gran crisis de la administración libertaria e involucra de forma directa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha Eduardo “Lule” Menem.
“Hasta el momento no tenemos los elementos necesarios para avanzar en la denuncia”, reveló una importante voz con acceso al despacho presidencial a la agencia Noticias Argentinas.
Si bien la idea era que el mandatario se mantuviera al margen de la polémica, este miércoles sorprendió cuando desatendió la recomendación de los equipos a cargo de instrumentar la estrategia para desactivar el conflicto y se expidió con dureza sobre el tema.
"Todo lo que dice (Diego Spagnuolo) es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", había dicho Javier Milei de quien supo ser su amigo, durante la caravana de campaña que protagonizó en Lomas de Zamora, escoltado por José Luis Espert y Karina Milei, en la que fue agredido por los vecinos de la zona.
