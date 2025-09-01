Proyectos incómodos, emplazamientos, vetos e interpelaciones en la agenda parlamentaria

El Congreso Nacional concentró, en las últimas semanas, gran parte de la atención mediática y la preocupación oficial: allí se fueron cocinando varios reveses consecutivos para el Ejecutivo a cargo de Javier Milei.
En Diputados se espera un martes "caliente" con varias reuniones de comisión para evaluar temas conflictivos con el gobierno. El Senado podría convocar a sesión para insistir con la Emergencia en Discapacidad. Dos leyes en manos de Milei, que advierte sobre nuevos rechazos.
El Congreso Nacional concentró, en las últimas semanas, gran parte de la atención mediática y la preocupación oficial: allí se fueron cocinando varios reveses consecutivos para el Ejecutivo a cargo de Javier Milei.
Logró prosperar la comisión investigadora sobre el caso $Libra, se suman iniciativas para avanzar en la investigación por los audios sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero también se consiguió la aprobación de varias leyes contrarias a los intereses del gobierno nacional y sostener, por ahora a medias, una de las normas vetadas por el Ejecutivo.
Con esta verdadera madeja de temas calientes se va tejiendo el ánimo para los dos mayores hitos electorales que afronta el gobierno de Milei para los próximos días: las elecciones bonaerenses el 7 de septiembre y las nacionales legislativas del 26 de octubre.
Para octubre faltan menos de dos meses, pero el comicio en tierras de Axel Kicillof está a la vuelta del calendario y para antes del domingo que viene la agenda en las dos cámaras se presenta como un verdadero desafío: en Diputados habrá un intenso trabajo de comisiones.
Mientras que en el Senado asoma la posibilidad de una convocatoria a sesión para insistir con la Emergencia en Discapacidad, lo que significaría un rechazo total, luego de la media sanción de Diputados, al veto completo que dispuso el Presidente.
Como se dijo, el martes será una jornada intensa en la Cámara baja, donde aún no asoma convocatoria a sesión plenaria:
- A las 10.30 está citada la comisión de Vivienda y Ordenamiento urbano que preside Leandro Santoro (UxP), para analizar con invitados las consecuencias del decreto 312/25 que dejó sin efecto el Fondo de Integración Socio Urbana (F.I.S.U.).
- A las 12: Acción Social y Salud Pública, a cargo de Pablo Yedlin (UxP) pondrá a consideración varios proyectos, entre ellos un pedido de informes verbales a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, al ministro de Salud Mario Lugones y/o al jefe de Gabinete Guillermo Francos (según quien impulse la iniciativa) sobre los audios vinculados al supuesto cobro de coimas en la ANDIS
- A las 14: Discapacidad, que preside Daniel Arroyo (UxP) también pondrá en debate varios pedidos sobre el tema ANDIS. Entre ellos, un pedido de informes verbales (interpelación) a Karina Milei y al ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que impulsan Esteban Paulón, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Sabrina Selva. Otros pedidos se decantan por informes escritos.
- A las 16: Reunión de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $Libra, cuya presidencia quedó a cargo de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), para considerar proyectos de reglamento interno y determinación de medidas de prueba iniciales.
Como se ve, varias iniciativas apuntan a definir interpelaciones a integrantes del PEN. Sin embargo, la comisión cabecera para estos pedidos es Asuntos Constitucionales, que preside el santafesino Nicolás Mayoraz (LLA), donde no se espera que prosperen proyectos para citar a funcionarios del gabinete nacional a dar explicaciones.
La alternativa que evalúa la oposición (integrada por más bloques que UxP) es la del emplazamiento, que ya se utilizó en otros escenarios. En abril fue para avanzar en la investigación del caso $Libra.
Y más recientemente, en julio, para que Presupuesto y Hacienda (a cargo del libertario José Luis Espert) y otras comisiones avancen en el dictamen sobre financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica. Luego, ambas leyes fueron aprobados por las dos cámaras.
El recurso del emplazamiento está contemplado en el artículo 106 del Reglamento de Diputados y, según explica el sitio Directorio Legislativo, permite fijar un día determinado para que una comisión trate un proyecto de ley que se encuentra paralizado.
Así, la oposición busca agilizar el debate legislativo. El oficialismo, aún con minoría, controla comisiones claves como Presupuesto y Hacienda (Espert), Asuntos Constitucionales (Mayoraz) y Legislación General (Santiago Santurio).
Un informe del organismo revela que, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, 8 de las 15 reuniones que tuvieron lugar en 2025 se realizaron por emplazamientos votados en sesión.
Mientras todo esto ocurre, en el Senado la oposición buscará sesionar, posiblemente el miércoles, para aprobar el proyecto que regula la legislación de decretos de necesidad y urgencia, que ya tiene despacho de Asuntos Constitucionales.
También buscará insistir con la declaración de Emergencia en Discapacidad que, como se dijo, ya tiene el aval de Diputados, por lo que si se logran los dos tercios de los apoyos, el veto impuesto por el Presidente quedará rechazado.
A todo esto, el presidente Javier Milei tiene en sus manos desde el jueves pasado dos nuevas leyes que ya amenazó con vetar con el argumento de que atentan contra el equilibrio fiscal: la de Financiamiento universitario (27.795) y la Emergencia Pediátrica (27.796).
De acuerdo a lo que publica el sitio especializado Parlamentario.com, en el caso de la Emergencia Pediátrica, que incluye el reconocimiento y garantía de funcionamiento del Hospital Garrahan, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su última presentación en la Cámara de Diputados evitó confirmar de manera explícita si el Gobierno rechazará la ley.
En cuanto al financiamiento a universidades nacionales, es la segunda vez en dos años consecutivos que el Congreso sanciona una ley en este sentido.
El año pasado, Milei la vetó de manera total y ahora tendrá plazo hasta el 11 de septiembre para decidir si repite o cambia de modalidad. Y, en ese caso, la historia no terminará allí: las dos cámaras deberán evaluar si aceptan o rechazan el veto, en caso de que ocurra.
En este sentido se pronunció días atrás el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral a través de una resolución unánime en la que insta al Presidente a promulgar la ley y a legisladores nacionales a que insistan con la aprobación en caso de que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva su veto.
Cabe recordar que la radical santafesina Carolina Losada no acompañó el apoyo a esta ley en la Cámara alta, invocando la necesidad de sostener el déficit cero.
El Ejecutivo logró blindar el veto a la recomposición de los haberes jubilatorios y la suba del bono excepcional que se mantiene congelado desde hace meses.
Magra victoria en un escenario espeso que acumula derrotas para la gestión nacional, que anuncia un proyecto de ley para blindar el equilibrio fiscal y sancionar a quienes incumplan esta decisión, pero sigue funcionando con un presupuesto sancionado en 2023, es decir, mucho antes de su asunción.
