En el Congreso

Exponen en audiencias los 71 "finalistas" para ser Defensor del Niño de la Argentina

El concurso público para designar al nuevo Defensor o Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes entró en su etapa decisiva. Tras aprobar el examen escrito, los candidatos presentan sus planes de trabajo en tres jornadas de audiencias públicas ante la Comisión Bicameral. El proceso definirá la terna que llegará al recinto antes del 22 de septiembre.