Cerraron los comicios en Corrientes y empieza el escrutinio para elegir al próximo gobernador
La provincia define al sucesor de Gustavo Valdés entre siete binomios y 58 boletas en el cuarto oscuro. Además, se definen senadores y diputados provinciales e intendentes y concejales en 74 municipios.
Elecciones en Corrientes para definir gobernador y legislativos provinciales. Foto: Gentileza
Este domingo a las 18 en punto cerraron los comicios en Corrientes, de donde surgirá el próximo gobernador, sucesor de Gustavo Valdés, además de senadores y diputados provinciales e intendentes y concejales en 74 municipios, entre los que se encuentran Goya, Paso de los Libres y Mercedes.
Los primeros resultados se espera que se den a conocer a partir de las 21. Según el presidente de la Junta Electoral de la provincia, Gustavo Sánchez Mariño, el total de correntinos que asistieron a votar alcanzó el piso del 60% del padrón habilitado.
El titular del organismo afirmó que la jornada se desarrolló de forma “tranquila” y con una muy buena concurrencia de votantes. Asimismo, reiteró que los resultados oficiales se podrán ir siguiendo en el sitio oficial de los comicios provinciales (elecciones2025.corrientes.gob.ar
El recuento de votos para definir está marcado por la complejidad de tener 58 boletas diferentes en el cuarto oscuro, lo que genera una alta expectativa a la hora de conocer los primeros guarismos.
En Corrientes rige un sistema de balotaje idéntico al nacional: un candidato se queda con la gobernación en caso de sacar el 40% de los votos y tomar una distancia de al menos 10 puntos porcentuales con el segundo; o si directamente llega al 45% de los sufragios.
Candidatos a la gobernación
El oficialismo provincial, que hasta ahora unificaba al radicalismo, presenta a Juan Pablo Valdés como candidato a gobernador, hermano Gustavo Valdés. Lo acompaña en la fórmula Pedro Braillard Poccard.
El peronismo, que se presenta en dos alianzas, buscará ser una opción de poder. Bajo el sello de Limpiar Corrientes, el candidato a gobernador es Martín “Tincho” Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres, que logró cerrar un acuerdo con el Frente Renovador imponiendo a César Lezcano como su compañero de fórmula.
Juan Pablo Valdés, Ricardo Colombi, Martín Ascúa y Lisandro Almirón son los principales candidatos a la gobernación.
Por otro lado, se presenta Ricardo Colombi por el radicalismo, en una línea alternativa a la de Gustavo Valdés, con el sello Encuentro por Corrientes (ECO). Para darle mayor musculatura a su alianza, sumó una línea del PJ disidente, con Martín Barrionuevo como candidato a vicegobernador.
En tanto que La Libertad Avanza presenta a Lisandro Almirón como candidato a gobernador, quien será acompañado por Evelyn Karsten, respaldado por Karina Milei, quien protagonizó una visita a la provincia esta semana que derivó en algunos conflictos similares a los que ocurrieron en Buenos AIres.
Expectativas
Uno de los candidatos a gobernador y hermano de Gustavo Valdés, actual mandatario provincial, Juan Pablo Valdés (Vamos Corrientes), aseguró que “se siente el compromiso de los correntinos” a pesar de haber sido una campaña “muy sucia”.
“Esta ha sido una campaña dura, con agravios y mentiras. Pero estoy convencido de que los correntinos elegirán el camino del futuro porque hemos trabajado mucho junto a intendentes, dirigentes y vecinos”, manifestó.
Por su parte, su compañero de fórmula, Pedro Braillard Poccard indicó que hoy es un día “especial” para Corrientes “y para compartir con las familias”: “Honramos la democracia con el sagrado derecho a votar y somos conscientes de que la emisión del sufragio es la herramienta clave para el futuro de la provincia”, agregó.
El gobernador Valdés votó durante la mañana en las elecciones que definirán a su sucesor y que tiene a su hermano como competidor por el oficialismo. Foto: Gentileza
Martín Ascúa, uno de los candidatos por el peronismo, prometió durante su campaña “limpiar Corrientes” y que su espacio quiere construir una provincia “donde nadie se quede atrás” y donde los ciudadanos “puedan crecer y trabajar en su tierra, donde la salud y la dignidad no dependan de un apellido ni de un partido”.
Por último, el candidato del oficialismo nacional, Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) declaró que, “además de cumplir con su obligación y deber como ciudadano”, su voto pondrá “a los hombres y mujeres correctos en lugares donde podrán ayudar a hacer una diferencia en la provincia”.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
