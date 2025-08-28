Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

La caravana que integraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió ser evacuada esta tarde en la provincia de Corrientes después de una serie de incidentes que se registraron durante esa actividad de campaña.
Los funcionarios libertarios se habían trasladado a esa provincia litoraleña para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, de cara a las elecciones del próximo domingo.
Los incidentes con manifestantes que rechazaban la presencia del mandatario en la capital correntina se suman al escrache que sufrió ayer el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora.
Hubo incidentes en el cierre de la campaña libertaria en Corrientes. Foto: Infobae.
En esa localidad del conurbano bonaerense, el jefe de Estado tuvo que ser evacuado después de una serie de enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el PJ, que el mandatario atribuyó a “los kukas tira piedras”.
“Los kukas tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas ‘Kirchnerismo Nunca Más’”, expresó Milei tras los hechos de violencia en la ciudad ubicada en la Tercera Sección Electoral.
Javier Milei encabezaba la caravana junto a su hermana, el diputado José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja, entre otros referentes del oficialismo.
Tras la evacuación del Presidente y el círculo más íntimo de funcionarios por parte de las fuerzas de seguridad, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.
Denuncia por Lomas de Zamora
El Ministerio de Seguridad presentó este jueves una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal por los incidentes en la caravana encabezada por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
Los identikit difundidos por la cartera de seguridad por los incidentes en Lomas de Zamora.
Según el texto difundido por la cartera de Patricia Bullrich, se solicita profundizar la investigación judicial en virtud de la posible "comisión organizada del ataque", lo que configuraría un agravamiento de los delitos.
En los disturbios lanzaron un piedra al mandatario nacional que no llegó a impactar. La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.
En el comunicado difundido por Seguridad resalta: "Uno de los lemas de gestión es claro: “el que las hace, las paga”, y todo hecho de violencia debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.