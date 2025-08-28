Integración regional

Pullaro en Corrientes: “Nuestro compromiso es avanzar en la integración regional y desarrollar la obra pública”

El gobernador de Santa Fe y su par Gustavo Valdés rubricaron en Corrientes un convenio para establecer una conexión fluvial entre ambas provincias, uniendo Villa Ocampo y Bella Vista, lo que permitirá abaratar costos logísticos, facilitar el comercio y fortalecer el sistema productivo del Litoral.