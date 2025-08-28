Repercusiones

Pullaro dijo estar "conforme y contento" por los cambios votados en la Constitución

El mandatario y también convencional constituyente rescató que con los dictámenes votados este miércoles "se terminan las reelecciones indefinidas y se eliminan los fueros parlamentarios". Gisela Scaglia habló de reglas claras para un mayor "control y orden".