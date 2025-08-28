Con importante mayoría

Poder Ejecutivo: Santa Fe se suma a las provincias que habilitarán la posibilidad de reelección

Son tres los artículos reformados por la Convención. Además de la posibilidad de dos mandatos consecutivos, se variaron algunas de las facultades del mandatario y las figuras comprendidas en el Juicio Político. Cláusula transitoria donde se sumaron convencionales justicialistas.