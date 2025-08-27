Una reforma con efectos políticos de alto impacto

Se terminan hoy las mayorías "automáticas" en la Cámara de Diputados de Santa Fe

El final de una polémica y anacrónica cláusula, que imponía criterios de gobernabilidad a una representación más genuina de la voluntad popular. Y que, en los últimos tiempos, dio lugar a paradojas y contradicciones que incluso revirtieron su propósito original. El efecto expansivo de los cambios.