Bastia destacó que en la nueva Constitución, "se terminan las reelecciones indefinidas"

"Vamos a tratar los tres dictámenes de mayoría de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Fueron ya emitidos por la Comisión Redactora y firmados por amplia mayoría" dijo a El Litoral el convencional Fabián Bastia al término de una larga reunión de grupos de trabajo.
La Convención Constituyente inicia este miércoles las votaciones por capítulos temáticos
Los dictámenes obedecen a cambios en los dos poderes y la cláusula transitoria para ambos poderes que se votarán en el primero de los cinco plenarios previstos para votar temas habilitados para la reforma constitucional.
"Hay un punto central que es la limitación de los mandatos, a partir de la nueva Constitución nadie va a durar en su cargo más de ocho años cuando hasta hoy en el Poder Legislativo y otros cargos tienen reelección indefinida. Entonces es una gran limitación", señaló Bastia.
"Otro es el sistema de elección para la Cámara de Diputados. Los 50 integrantes se van a elegir por un régimen proporcional y no ya con una mayoría de 28 para quien resulte ganador de la categoría", agregó.
Bastia confirmó que se tratarán reformas clave del Ejecutivo y el Legislativo. Foto: Gentileza
Para Bastia, son dos reformas notorias para la institucionalidad así como en Poder Ejecutivo la posibilidad de reelección del gobernador. Para el actual ministro de Gobierno "la posibilidad de reelección también tiene una lógica de elevar y una coherencia con lo que se establece para el resto de las categorías y cargos tanto provinciales como municipales, que es la limitación de los mandatos".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.