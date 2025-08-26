#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Este miércoles empiezan a votar la reforma

Bastia destacó que en la nueva Constitución, "se terminan las reelecciones indefinidas"

El convencional de Unidos explicó los alcances de los temas a votar sobre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Cinco plenarios para otros tantos temas de la futura Carta Magna.

El nuevo sistema eliminará las reelecciones indefinidas en Santa Fe. Foto: Gentileza
 22:44
Por: 

"Vamos a tratar los tres dictámenes de mayoría de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Fueron ya emitidos por la Comisión Redactora y firmados por amplia mayoría" dijo a El Litoral el convencional Fabián Bastia al término de una larga reunión de grupos de trabajo.

Convencionales debatieron sobre la reelección del gobernador en la Reforma Constitucional.La Convención Constituyente inicia este miércoles las votaciones por capítulos temáticos

Los dictámenes obedecen a cambios en los dos poderes y la cláusula transitoria para ambos poderes que se votarán en el primero de los cinco plenarios previstos para votar temas habilitados para la reforma constitucional.

"Hay un punto central que es la limitación de los mandatos, a partir de la nueva Constitución nadie va a durar en su cargo más de ocho años cuando hasta hoy en el Poder Legislativo y otros cargos tienen reelección indefinida. Entonces es una gran limitación", señaló Bastia.

"Otro es el sistema de elección para la Cámara de Diputados. Los 50 integrantes se van a elegir por un régimen proporcional y no ya con una mayoría de 28 para quien resulte ganador de la categoría", agregó.

Fabian Bastia Convencion reformadora reforma constitucional. Foto: GentilezaBastia confirmó que se tratarán reformas clave del Ejecutivo y el Legislativo. Foto: Gentileza

Para Bastia, son dos reformas notorias para la institucionalidad así como en Poder Ejecutivo la posibilidad de reelección del gobernador. Para el actual ministro de Gobierno "la posibilidad de reelección también tiene una lógica de elevar y una coherencia con lo que se establece para el resto de las categorías y cargos tanto provinciales como municipales, que es la limitación de los mandatos".

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Reforma Constitucional
Reforma Constitucional en Santa Fe
Constitución
Fabián Bastía
Convención Constituyente
Cámara de Diputados de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro