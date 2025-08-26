Debaten la redacción de un nuevo texto sobre la actividad industrial
Con acuerdo político de la mayoría oficialista y del bloque opositor Activemos se plantea añadir un artículo de reconocimiento constitucional a la defensa y la promoción del desarrollo de la industria, las Pymes, la actividad portuaria y las cadenas de valor agroindustriales.
Con más de 40 convencionales presentes, al sumarse en una misma sesión los integrantes de tres comisiones (Redactora, de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y de Funcionamiento del Estado) y de Participación Ciudadana, pasó a un cuarto intermedio la consideración de modificaciones a un dictamen de mayoría con el objetivo de no cometer una omisión, nada menos que sobre la industria.
La Redactora citó a las otras dos comisiones para tratar en conjunto, luego pasar a un cuarto intermedio y en esta misma jornada del martes 26 de agosto dictaminar, un texto que deje constancia constitucional de la obligación del Estado provincial de promover el desarrollo industrial.
Se discute si incluirá los títulos de políticas específicas o de las ramas industriales a privilegiar en el texto constitucional. La comisión que preside el socialista Joaquín Blanco tomó en consideración un dictamen de un artículo, firmado por convencionales de Unidos para Cambiar Santa Fe y de Activemos en la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo que busca complementar su dictamen temático de mayoría respecto de las facultades de dichos poderes. El problema central que tienen los redactores es, además de las extensión del texto, dónde ubicarlo en la futura constitución.
La base para la discusión fue expuesta por la convencional María Eugenia Martínez Fernández de la bancada de origen justicialista cuya lista encabezó Marcelo Lewandowski. En rigor, ambos hablaron de la intención de guardar a la industria un lugar y unas obligaciones estatales para su desarrollo.
“El tema nos interesa y vamos a avanzar en un cuarto intermedio”, resumió desde su banca el radical Fabián Bastia y en el mismo sentido se expresó la socialista Lionella Cattalini que subrayó la decisión de encontrar una redacción que contenga lo sustancial de los dos párrafos que también mencionan a “las pequeñas y medianas empresas como actores preponderantes
de la actividad económica”, cita la obligación de diseñar planes para su desarrollo, procurar la diversificación industrial “con sentido de integración y desarrollo equilibrado regional” y” la radicación de industrias en sus lugares de origen asegurando la infraestructura necesaria para tales fines”. Se impone un trabajo de síntesis para un cuarto intermedio. Además de contemplar en qué lugar del texto constitucional se añadirá porque la Ley 14.384 que declaró la necesidad de la reforma solo contempló la idea de “conceder privilegios” al fomento industrial.
Desde Más para Santa Fe, Diego Giuliano, formuló nuevos aportes a propósito sumar el tema a las facultades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
