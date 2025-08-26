Convención Reformadora

Debaten la redacción de un nuevo texto sobre la actividad industrial

Con acuerdo político de la mayoría oficialista y del bloque opositor Activemos se plantea añadir un artículo de reconocimiento constitucional a la defensa y la promoción del desarrollo de la industria, las Pymes, la actividad portuaria y las cadenas de valor agroindustriales.