Se harán entre esta semana y la próxima

Cinco plenarios para votar la reforma de la Constitución provincial

La decisión será planteada por Unidos en Labor Parlamentaria ante el avance del trabajo de la Redactora. Cada pleno trabajará sobre los dictámenes de cada una de las comisiones temáticas. Son 24 las cláusulas transitorias que podrían incorporarse al texto constitucional.