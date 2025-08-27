Acuerdo de la oposición en el Senado

Buscan poner límites al presidente para el dictado y vigencia de DNU

Cada uno deberá ser sobre un solo tema, y no más "mega-decretos". Las cámaras podrán reunirse y tratarlos aunque estén en receso. Y deben ser aprobados por las dos para mantener su vigencia, a la inversa de lo que ocurre hoy. Milei opinó que es "un golpe de Estado" y anticipó que vetará las modificaciones.