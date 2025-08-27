La nueva Constitución empieza a tener forma

Reelección del gobernador y nueva integración en Diputados, entre las primeras reformas a votar

Este miércoles a la noche, el plenario votará los capítulos referidos al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y una cláusula transitoria. Seguirá el bicameralismo. Se definió el cronograma de reuniones con punto final el 10 de septiembre.