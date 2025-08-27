Amplio respaldo a las dos cámaras en la Convención Reformadora

“Somos la voz cantante de los distritos que representamos”, expresó el convencional Raúl Gramajo en un fuerte discurso en defensa del sistema bicameral que quedó ratificado al votarse el capítulo referido al Poder Legislativo.
Fuertes ponencias de radicales, socialistas y justicialistas en defensa del sistema que tiene 153 años de vigencia. La Libertad Avanza y sectores de Vida y Libertad postularon la unicameralidad.
Gramajo, histórico senador por el dpto 9 de Julio, valoró el significado federal del Senado creado en la Constitución de 1872 durante la gestión del gobernador Simón de Iriondo. Antes, había sido Alejandra Rodenas, Diego Giuliano, Esteban Motta los que habían esgrimidos fuertes argumentos en defensa de la vigencia de las cámaras de Diputados y del Senado.
En cambio, muy enfática fue la libertaria Silvia Malfessi quien cuestionó la pérdida de oportunidad de haber eliminado una cámara siguiendo lo que antes expuso Peyrano (La Libertad Avanza).
“No estamos perdiendo la oportunidad de imitar a 16 provincias que tienen unicameralidad” afirmó Malfessi quien señaló que esta reforma “es de la casta y para la casta”. Después fue Lucila Lehmann (Somos Vida y Libertad) la que se pronunció en contra de las dos cámaras y su gasto.
Rodenas (Más para Santa Fe) mencionó las ventajas estructurales de la doble instancia de control legislativo e incluso habló de transparencia y legitimidad.
Giuliano (Más para Santa Fe) destacó que en materia presupuestaria, las cámaras con mayor gasto presupuestario son las de Tucumán y las de CABA, ambas unicamerales y la más austera es San Luis. En cuanto a la experiencia de Córdoba, marcó que no es buena en términos políticos. Luego, Gramajo pidió que conozcan la opinión del cordobés Juan Carlos Maqueda expuesta días atrás en un diario de esa provincia.
En tanto, el radical Motta desafió a discutir el presupuesto legislativo para mejorar el control pero destacó “el paso de la generación del 25 en esta reforma”.
Armando Traferri (Más para Santa Fe) , visiblemente molesto por algunos discursos, especialmente de Somos Vida y Libertad o de La Libertad Avanza por los cuestionamientos al uso de fondos que hace el Senado, optó por responder públicamente en el recinto de la Convención Reformadora.
“Vayan y caminen por institucionales y localidades para conocer los efectos del Plan de Fortalecimiento Institucional del Senado”. El representante de San Lorenzo les recomendó que miren a la cara a la gente, a los vecinos, a los que trabajan en las instituciones y no hagan política desde medios de comunicación o desde redes sociales.
Repasó además sus elecciones desde 1989 donde fue elegido intendente de San Lorenzo, concejal y varios veces senador “no agarrado de las polleras o de los pantalones de nadie, sino caminando y buscando el apoyo de la gente”.
Por otra parte, señaló que el Ministerio Público de la Acusación lo tiene como víctima y querellante de la causa de espionaje que sufrió. “Eso no les importa” para agregar que nunca los fiscales presentaron cargos contra su figura.
