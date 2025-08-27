#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Reforma Constitucional en Santa Fe

La Convención bajo la figura del Brigadier Estanislao López

El caudillo santafesino fue elegido por Unidos. Rodrigo Borla reseñó la tarea en defensa del territorio provincial, la creación de la bandera y otros hitos en la vida político - militar.

Rodrigo Borla propuso el homenaje a López en el sexto plenario de la Convención.
 20:39
Por: 

A instancias de Unidos, el sexto plenario se hizo con la presidencia honoraria del brigadier Estanislao López, al día siguiente de haberse celebrado el Día de la Constitución Provincial recordando que un 26 de agosto de 1819 se dictó el Estatuto Provisorio, considerada la primera Carta Magna de la provincia y una de las primeras de la hoy Argentina.

Fue Rodrigo Borla (Unidos) el encargado de reseñar la figura de López y destacar la creación de la Bandera invencible de Santa Fe.

Rodrigo BorlaRodrigo Borla, de Unidos resaltó la figura del brigadier.

Destacó que López se distinguió del porteño centrismo que imperó en la época y que intentó avanzar en varias ocasiones sobre la provincia aunque López terminó invicto en la tarea de defensa.

“No fue un jurista, pero se rodeó de juristas” advirtió para luego hacer notar que Santa Fe junto a Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental no estuvieron el 9 de julio de 1816 en Tucumán porque había ya declarado su independencia en el Arroyo de la China, cercano a Concepción del Uruguay.

El convencional radical instó al pleno a rescatar la historia santafesina con emblema en la figura de López pero mencionando a 7 Jefes, Sancti Spiritu, las reformas constitucionales, el Grito de Alcorta y las colonizaciones como Moisés Ville y Esperanza.

Constitucion de Santa FeLa sesión fue presidida simbólicamente por el Brigadier, héroe federal santafesino.

“Tenemos una historia muy rica para defender” señaló Borla.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Brigadier Estanislao López
Reforma Constitucional en Santa Fe
Rodrigo Borla
Santa Fe Ciudad
Convención Constituyente
Reforma Constitucional

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro