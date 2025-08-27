La Convención bajo la figura del Brigadier Estanislao López

A instancias de Unidos, el sexto plenario se hizo con la presidencia honoraria del brigadier Estanislao López, al día siguiente de haberse celebrado el Día de la Constitución Provincial recordando que un 26 de agosto de 1819 se dictó el Estatuto Provisorio, considerada la primera Carta Magna de la provincia y una de las primeras de la hoy Argentina.
Fue Rodrigo Borla (Unidos) el encargado de reseñar la figura de López y destacar la creación de la Bandera invencible de Santa Fe.
Rodrigo Borla, de Unidos resaltó la figura del brigadier.
Destacó que López se distinguió del porteño centrismo que imperó en la época y que intentó avanzar en varias ocasiones sobre la provincia aunque López terminó invicto en la tarea de defensa.
“No fue un jurista, pero se rodeó de juristas” advirtió para luego hacer notar que Santa Fe junto a Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental no estuvieron el 9 de julio de 1816 en Tucumán porque había ya declarado su independencia en el Arroyo de la China, cercano a Concepción del Uruguay.
El convencional radical instó al pleno a rescatar la historia santafesina con emblema en la figura de López pero mencionando a 7 Jefes, Sancti Spiritu, las reformas constitucionales, el Grito de Alcorta y las colonizaciones como Moisés Ville y Esperanza.
La sesión fue presidida simbólicamente por el Brigadier, héroe federal santafesino.
“Tenemos una historia muy rica para defender” señaló Borla.
