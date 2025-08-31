No, una multitud no se acercó a protestar “Karina es alta coimera” en Casa Rosada: el video viral no es actual y su audio fue manipulado

Por: Delfina Corti, para Reverso
En medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad, comenzó a circular en redes sociales un video donde se ve a un grupo de personas reunidas alrededor de la Casa Rosada protestando.
Por: Delfina Corti, para Reverso
En medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad —que involucran al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al funcionario Eduardo “Lule” Menem— comenzó a circular en redes sociales un video donde se ve a un grupo de personas reunidas alrededor de la Casa Rosada. “Alta coimera, Karina es alta coimera”, protesta la gente.
“Cacerolazos en Casa Rosada. Los manifestantes se concentran frente a la sede del Gobierno y apuntan contra Karina Milei en medio del escándalo por las coimas”; “Cacerolazo en Casa Rosada con cánticos hacia la figura de Karina Milei. ‘Alta coimera’ es lo que canta la gente en repudio a los supuestos actos de corrupción de la hermana del presidente”, “ALTA COIMERA. KARINA ES ALTA COIMERA... Que divino pueblo!” (sic), dicen los textos que acompañan los posteos virales.
Esto es falso. El video —que tuvo 400 mil reproducciones en X y circuló también en TikTok, Facebook e Instagram— no es actual, sino de marzo de 2025.
Además, el audio fue manipulado. En la grabación original las protestas estaban dirigidas contra Patricia Bullrich, pero en la versión difundida se agregó un cántico registrado en el Club Malvinas, donde se coreaba una canción popularizada en el programa Industria Nacional del canal de streaming Gelatina.
A raíz de una búsqueda inversa de imágenes en Google, Chequeado —que coordina la alianza Reverso junto a AFP— pudo hallar el video más antiguo disponible en redes sociales y corroboró que no es actual, sino que fue publicado el 13 de marzo de 2025.
El contenido fue publicado un día después de los incidentes en la marcha de jubilados del 12 de marzo, donde el fotoperiodista Pablo Grillo resultó herido. En el video, la gente no canta en contra de Karina Milei, sino en contra de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Esa noche hubo cacerolazos en Plaza de Mayo y distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires contra el Gobierno en repudio de la represión en el Congreso, según reportaron medios nacionales (ver acá, acá y acá).
Chequeado corroboró que medios nacionales no reportaron una protesta ayer en Casa Rosada. En cambio, algunos sitios web sí hicieron mención a una reunión del presidente Javier Milei con su gabinete.
Este medio realizó una búsqueda en Google de la canción que aparece en el contenido viral (“Alta coimera, Karina es alta coimera”) y encontró el audio que fue utilizado en el video viral. “El hitazo del verano ya suena en todos lados”, dice el texto que acompaña un video filmado en “Club Malvinas” (según aparece en un cartel). En este boliche, se escucha a la gente cantar la letra viral.
Chequeado buscó a través de palabras claves como “Club Malvinas”, “boliche”, “Karina coimera” otro video de ese día y encontró una publicación del 27 de agosto último del periodista Juan Luis González.
“Macha y el Bloque Depresivo, la banda chilena que quizás sea el mejor grupo de boleros del continente, toca Karina es alta coimera”, dice el posteo de González. En el video que se difunde, aparece otra versión de la canción viral.
Según comprobó este medio, la letra se popularizó en el programa Industria Nacional del canal de streaming Gelatina. El 21 de agosto último, un oyente envió una canción para la sección “Fábrica de jingles” en la que utiliza la melodía de la canción popular cubana “Guantanamera” pero con la letra viral (“Alta coimera, Karina es alta coimera”).
Esta canción se viralizó y, más tarde, fue cantada por el grupo La Portuaria en CNN Radio.
El 27 de agosto último, la canción sonó en el “Club Malvinas” y de ahí se tomó el audio para el video viral.
Esta nota es parte de Reverso , el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.
