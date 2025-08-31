Desinformación

No, una multitud no se acercó a protestar “Karina es alta coimera” en Casa Rosada: el video viral no es actual y su audio fue manipulado

En medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad, comenzó a circular en redes sociales un video donde se ve a un grupo de personas reunidas alrededor de la Casa Rosada protestando.