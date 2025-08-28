Desinformación

No, La Libertad Avanza no informó en X que Eduardo “Lule” Menem fue expulsado del partido a nivel nacional: el supuesto tuit es falso

Circula en redes sociales la imagen de un supuesto comunicado de La Libertad Avanza (LLA) en X en el que se anunciaría la expulsión de Eduardo “Lule” Menem del partido, a raíz de la polémica por las denuncias de coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Pero la imagen es falsa.