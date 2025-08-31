Universidades: nuevos paros y advertencia de otra marcha nacional ante un posible veto
Este lunes y martes hay nuevas medidas de fuerza. En tanto, las autoridades académicas confirmaron que si el Ejecutivo cumple con su amenaza de veto a la ley de financiamiento universitario, habría otra masiva marcha federal. El CIN va por el presupuesto 2026.
En Rosario se realizó un Congreso Nacional de Innovación Universitaria y se discutió sobre la situación actual del sistema. Crédito: Gentileza
Mientras los docentes universitarios sostienen medidas de fuerza con paros semanales de 48 horas -este lunes 1 y martes 2 de septiembre es el siguiente-, los rectores del sistema público advirtieron que habría una nueva marcha nacional si el gobierno de Javier Milei veta la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada en el Congreso. Así lo confirmó a El Litoral el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci.
En esa ciudad del sur santafesino, el jueves y viernes pasado, el sector universitario de todo el país participó del primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, que reunió a más de 3.000 docentes, investigadores, estudiantes, gestores y autoridades en Rosario.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevó adelante su 94º Plenario de Rectoras y Rectores. Allí, se puso el foco en la necesidad de contar con una ley de presupuesto 2026 que garantice el funcionamiento y la transparencia de todo el Estado nacional, y también en delinear acciones frente a un posible veto presidencial.
"Discutimos cómo trabajar con los legisladores en todas las provincias para garantizar que se sostenga la ley de financiamiento aprobada por el Congreso, si es que efectivamente se produce el veto que anunció la Presidencia de la Nación. La definición en ese sentido fue, si es que hay veto, el día que el Congreso Nacional trate el mismo, hacer una manifestación nacional de todo el sistema universitario y científico del país", confirmó el rector de la UNR.
"Situación límite"
Asimismo, subrayó: "Lo más importante fue la definición de reclamar un presupuesto aprobado por el Congreso para 2026. Si volvemos a un año con presupuesto prorrogado, la situación será límite para todo el sistema".
"Todas las dificultades que nosotros tenemos son producto de no contar con presupuesto del Congreso. Entonces aprobamos el pedido de presupuesto que elevamos al Poder Ejecutivo, una declaración que básicamente sostiene esto, la necesidad de que el Congreso apruebe un presupuesto para el 2026", dijo Bartolacci.
El 94° Plenario del CIN, realizado en Rosario, puso el foco en la necesidad de contar con una ley de presupuesto anual. Crédito: Gentileza
El CIN definió solicitar un presupuesto universitario para 2026 de 7,3 billones de pesos, cifra que actualiza y anualiza las partidas establecidas en la Ley de Presupuesto 2023. El cálculo fue elaborado bajo los criterios de la Ley de Financiamiento Universitario recientemente sancionada, y contempla gastos de personal, funcionamiento y programas.
El proyecto aprobado no incluye aún previsiones por inflación ni actualizaciones salariales para lo que resta de 2025, ni contempla recursos para ciencia, técnica, arte, infraestructura ni becas. Aunque esos reclamos seguirán vigentes, el plenario resolvió que deberán ser tratados en diálogo con el Gobierno nacional.
Bartolacci destacó, además, la importancia de los encuentros realizados en la Ciudad Universitaria rosarina, al tiempo que reconoció la gravedad de la coyuntura. "Creo que es un signo de mucha madurez del sistema universitario, al tiempo que atraviesa una situación muy compleja, con aspectos muy precarios en términos presupuestarios, sobre todo en materia salarial. A pesar de esas dificultades, tener la voluntad de dedicar tiempo y energía a pensar la universidad que tenemos y cómo transformarla es un gran signo de seriedad y responsabilidad", señaló.
"Nosotros creemos que en un mundo que cambia vertiginosamente -continuó-, en una Argentina que ya no es la misma, la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas para cumplir bien con su misión. Hay que transformarla profundamente. Y el evento lo que permitió fue concluir buenas líneas de trabajo en materia de reforma académica, pedagógica y curricular que le van a hacer muy bien a la universidad argentina".
Paros semanales
El reclamo docente por una recomposición salarial urgente sumará 25 jornadas de paro en lo que va del año cuando se complete la ronda de medidas de fuerza de esta semana. Este lunes 1 y martes 2 de septiembre, Conadu Histórica -y su gremio de base Adul- mantienen otro paro de 48 horas.
Desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL) mostraron preocupación por el contexto de medidas de fuerza que impacta a todo el sistema pero de manera especial a las 5 instituciones preuniversitarias de la UNL con sus 2.080 alumnos.
Cabe destacar, además, que el Consejo Superior de la UNL aprobó el jueves pasado, por unanimidad, una resolución que insta al Presidente de la Nación a que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente y No Docente.
