A través de una resolución

El Consejo Superior de la UNL pidió a Milei que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario

La resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión de este jueves. Asimismo, el cuerpo solicitó a los legisladores nacionales que insistan con la aprobación de la ley en caso de que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva su veto.