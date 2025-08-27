Universidades: 23 días de paro y preocupación en las escuelas preuniversitarias si continúa el conflicto
En las escuelas primaria y secundarias de la UNL el impacto alcanza a unos 2.000 chicos, aunque por el momento se vienen tomando exámenes y reestructurando actividades. Este miércoles termina un paro de 48 horas y hay otro previsto para lunes y martes de la semana próxima.
Las medidas de fuerza de la docencia universitaria ya acumulan 23 jornadas sin clases -y hay dos más previstas la semana que viene-, por lo que comenzaron a generar preocupación en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), sobre todo, por el impacto en su sistema preuniversitario, que atiende a más de 2.000 estudiantes de Santa Fe y Esperanza.
El conflicto docente, que reclama una recomposición salarial urgente, continúa con paros de 48 horas semanales rotativos. Esta semana fue este martes y miércoles y la próxima, será el lunes 1 y martes 2 de septiembre, con lo que sumarían 25 jornadas.
Días atrás, el rector de la UNL, Enrique Mammarella, había manifestado la inquietud por esta situación. "En nuestro caso particular tenemos escuelas preuniversitarias. Allí el paro es muy fuerte y, a diferencia de lo que sucede en la provincia, nuestras escuelas están de paro cuando el resto no. Eso nos preocupa y estamos ocupados en tratar de ayudar a resolver esta situación, que es justa", dijo a El Litoral el viernes pasado, tras celebrar la sanción de la ley de financiamiento.
Consultado Héctor Odetti, director de Enseñanza Preuniversitaria de la UNL, reconoció que existe una doble preocupación: por un lado, la legitimidad del pedido salarial por parte del sector docente y no docente universitario y, por otro, las consecuencias pedagógicas.
"Uno entiende que el reclamo es genuino, porque hay atraso en términos salariales. Pero también tenemos que cumplir con los 190 días de clase y lo que se pierde, preocupa. Por eso tratamos de minimizar el impacto en función del diseño curricular de cada escuela", explicó.
La UNL tiene 5 instituciones preuniversitarias de nivel inicial, primario y secundario, entre ellas, la EIS.
Más de 2.000 alumnos alcanzados
El sistema preuniversitario de la UNL incluye el jardín de infantes La Ronda, la Escuela Primaria, la Escuela Secundaria, la Escuela Industrial Superior (EIS) y la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja; esta última de Esperanza. "Son aproximadamente 2.080 alumnos, es decir, muchas familias que se ven atravesadas por este conflicto. Y obviamente, los directivos están preocupados", subrayó Odetti.
En estos casos, a diferencia de lo que ocurre en el sistema educativo provincial, en estas cinco instituciones dependientes de la universidad, vienen perdiendo clases a raíz de las medidas de fuerza. "Las escuelas preuniversitarias de la UNL están comprendidas en el plan de lucha de la Conadu Histórica, lo cual afecta el normal desarrollo de las actividades curriculares", señaló Odetti.
Asimismo, advirtió sobre las desigualdades que generan las distintas respuestas gremiales en el país: "En algunas universidades, como en UnCuyo, no hubo ni un día de paro. Este mapa tan diverso genera desequilibrios y distintas miradas. Eso también nos pone en alerta".
Uno de los numerosos reclamos universitarios por presupuesto.
Dispar acatamiento
El funcionario detalló que el acatamiento a las medidas es dispar en las instituciones preuniversitarias. "En algunas escuelas se tomaron las evaluaciones con normalidad, en otras se redujo el paro de 48 a 24 horas, y además hay actividades extracurriculares como las de 'UNL Verde' que se siguieron haciendo. Cada institución busca que los alumnos no sean los principales perjudicados", aseguró.
Odetti coincidió en la mirada del rector y reveló que mantienen un contacto constante con los equipos directivos. "Estamos en reuniones permanentes con los directores para analizar cómo adaptamos la currícula y los aprendizajes, si esto persiste de acá a fin de año. El tiempo perdido no se puede recuperar, pero intentamos compensar con aprendizajes básicos que sí o sí deben darse", sostuvo.
También en las facultades del sistema superior el acatamiento es dispar, pero "alto", según indicaron desde el gremio Adul. Allí los profesores suelen reprogramar exámenes afectados. No obstante, con los últimos paros comenzó a sentirse más la adhesión del plantel docente.
Qué se reclama
En su último congreso extraordinario, la Conadu Histórica -cuya representación local es Adul- reclamó la "inmediata recomposición salarial, la apertura ya de la paritaria y no al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario".
En materia salarial, de acuerdo a lo sancionado en la nueva ley, el Ejecutivo deberá recomponer los haberes de docentes y no docentes desde el 1º de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un ajuste que no podrá ser inferior a la inflación acumulada en ese mismo lapso. La ley también obliga a convocar a paritarias dentro del mes posterior a su sanción, con una periodicidad máxima de tres meses.
De ocurrir un veto presidencial, el rector Mammarella anticipó que "volveríamos a trabajar con el Congreso; nunca lo dejamos de hacer".
