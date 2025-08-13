Santa Fe recibió a 40 universidades: "Es clave la cooperación ante la restricción presupuestaria"
Larisa Carrera detalló la importancia del trabajo de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) que se reunió este 12 y 13 de agosto en la UNL. Proyectos de ciencia y técnica y el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores fueron algunos de los temas discutidos.
Referentes de 40 universidades públicas de siete países estuvieron trabajando en Santa Fe.
Durante dos días, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) recibió a representantes de 40 universidades públicas de los países latinoamericanos que integran la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). El encuentro, que se desarrolló este martes y miércoles en el Rectorado, tuvo como ejes centrales la cooperación académica y científica, la movilidad estudiantil y docente, y la necesidad de articular apoyos internacionales frente a las dificultades presupuestarias que atraviesan las instituciones argentinas.
Larisa Carrera, vicerrectora y secretaria de Planeamiento Institucional e Internacionalización de la UNL, destacó que "la importancia de esta red es, en primer lugar, el volumen de universidades que la conforman: somos 51, todas públicas -pertenecientes a Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y este año se incorporó Colombia-, que trabajamos en movilidad de estudiantes, docentes, gestores, investigadores y posgraduados, y en núcleos temáticos sobre energías renovables, salud, educación, patrimonio, entre otros".
En un contexto complejo para el sistema universitario nacional, Carrera subrayó que "fundamentalmente estamos hablando de las universidades argentinas, que necesitamos obtener apoyo para llevar adelante actividades de formación de posgrado e investigación, dado que hoy el financiamiento es un problema muy grave por la falta de ley de presupuesto nacional". Por eso, "hoy es clave esta cooperación ante la restricción presupuestaria", advirtió.
Según explicó, esta situación está afectando directamente las convocatorias y presupuestos para ciencia y técnica. En este sentido, la vicerrectora remarcó que las redes internacionales como la AUGM permiten "explorar alternativas para que nuestros grupos de investigación tengan oportunidades de continuar su tarea, seguir formando doctores e investigadores que puedan desarrollarse en nuestro país y no migrar".
El encuentro sirvió también para dialogar sobre nuevas plazas de intercambio y evaluar convenios internacionales. "Enviamos estudiantes a otras universidades de la red para estancias de formación, pero con un enorme esfuerzo de presupuesto propio. Al no contar con los recursos necesarios, muchas universidades, incluida la nuestra, tuvimos que reducir las plazas para intercambio de docentes e investigadores", detalló Carrera.
Jóvenes investigadores y turismo
Entre las actividades destacadas, se avanzó en la organización de la Jornada de Jóvenes Investigadores, que reunirá a participantes de las 51 universidades en la Universidad Nacional de Tucumán del 5 al 7 de noviembre de 2025. "Es un incentivo muy grande para que estudiantes de grado y posgrado se incorporen a la investigación y comprendan la importancia de la ciencia para el desarrollo de nuestros países", afirmó la vicerrectora.
"Se abordó también aquí la definición de algunos detalles importantes para el próximo encuentro de Ciudades y Universidades que se va a realizar en la Universidad Nacional de Córdoba en septiembre de este año. Es un encuentro muy importante en el que viene trabajando AUGM -también con otros países-, en buscar fondos internacionales para promover proyectos que tienen que ver con promover el turismo como una actividad económica importante", detalló Carrera.
La vicerrectora también resaltó el valor simbólico de que la reunión se realizara en la UNL: "Somos una de las universidades fundadoras de la red. Recibir a colegas de toda la región nos permite potenciar esfuerzos, abrir nuevas posibilidades de trabajo y proyectarnos internacionalmente. También se definieron las propuestas para que en el Consejo de Rectores se tomen las decisiones inherentes a los cambios o a las modificaciones que haya que hacer en relación al funcionamiento de esta red".
Qué es la AUGM
Fundada en 1991, la AUGM es una red de Universidades públicas, autónomas y autogobernadas de siete países de la región. Tiene como objetivo fortalecer la cooperación académica y científica entre instituciones de educación superior, a través de la construcción de un espacio común de solidaridad e intercambio regional.
La apertura del encuentro -que tuvo lugar el martes 12 en el Consejo Superior de la UNL- fue encabezado por el rector de la UNL, Enrique Mammarella, y la vicerrectora Carrera. Por la AUGM, estuvieron presentes el secretario Ejecutivo, Álvaro Rico; el coordinador de relacionamiento institucional y vinculación con el medio, Fernando Sosa; y el coordinador de Cooperación científica, proyectos académicos e investigación, Juan Manuel Sotelo. El presidente de la Asociación y rector de la Universidad Nacional de Concepción (Paraguay), Clarito Rojas, participó de forma virtual.
