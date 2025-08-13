Residencias médicas: "Nación se corre del financiamiento y nos hacemos cargo las provincias", confirmó Ciancio

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, confirmó este martes que el Gobierno nacional dejará de financiar las residencias médicas y que, desde 2026, cada provincia deberá hacerse cargo tanto del costo como de la organización de los exámenes de ingreso.
"Nos notificaron oficialmente en la reunión de Cofesa que, a partir del año que viene, Nación se corre del financiamiento de las residencias médicas. Es un tema que tenemos que abordar en nuestra provincia y en el resto de las jurisdicciones", explicó la funcionaria, sobre el encuentro que se llevó a cabo este lunes y fue encabezado por el ministro de Salud nacional, Mario Lugones.
Ciancio señaló que la provincia ya está analizando el escenario junto con otros organismos. "Hablamos con el Gobierno, con la Secretaría General. Vamos a convocar también a los gremios, porque queremos escuchar su versión sobre la necesidad puntual. Nosotros ya tenemos nuestro plan, pero más allá de la propuesta salarial (que se presentó este martes en la paritaria de salud), hay un clima de cordialidad y respeto que es la base para seguir trabajando todos juntos", remarcó.
La ministra recordó que "históricamente, el 1 de julio los residentes rendían en todo el país y, en Santa Fe, estábamos muy contentos porque había aumentado el número de médicos que deciden formarse en una especialidad. Más de mil realizaron ese examen este año".
Sin embargo, advirtió que "a partir del 2 de julio se cambió el reglamento y el modo en que se venía trabajando con Nación, que hasta ahora aportaba financiamiento junto con la provincia de Santa Fe, que además tiene su propia ley".
Los cambios implementados por el Gobierno nacional llegan luego de registrarse un fraude en la evaluación nacional que obligó a volver a tomar el examen a 117 personas acusadas de haberse copiado, de los cuales 109 eran extranjeros.
Por ese motivo, además de estos cambios, el Ministerio de Capital Humano también estableció que los profesionales egresados de universidades que no estén inscriptos en la Federación Mundial de Educación Médica ya no podrán presentarse en Argentina para continuar con su formación profesional hospitalaria.
El primer examen de residencias médicas donde se detectó fraude. Crédito: Agencia
"Muy alejados del federalismo"
De acuerdo a la consideración del ministro Lugones, "la salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población. Esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencias fue financiada por Nación. A partir de ahora los exámenes los toman y financian las jurisdicciones".
Según Ciancio, este cambio obliga a replantear el esquema. "A partir del año que viene, el financiamiento de Nación no existe más. Tenemos que trabajar con un sistema propio y repensarlo. Creo que es una oportunidad para Santa Fe, pero cuando evaluamos el resto de jurisdicciones, la fortaleza de nuestro sistema en lo formativo y en recursos no es lo que va a ocurrir en otras provincias. Si queremos hablar de federalismo, estamos muy alejados de eso", sostuvo.
Ministra Silvia Ciancio. Crédito: Flavio Raina
La ministra afirmó que el objetivo provincial será mantener la calidad de la capacitación y la formación. "Es una definición del Gobierno nacional, informada por el ministro Lugones. Ya pensábamos que esto iba a ocurrir, pero ahora es una certeza. Trabajamos para que el año que viene el sistema de residencia y formación continúe, porque más allá de lo presupuestario, tiene un valor simbólico enorme para Santa Fe y para la formación de nuestros médicos y médicas", concluyó.
Fundamentos de Nación
En su cuenta de la red social X, el ministro Lugones amplió la fundamentación de la decisión del gobierno de Milei: "Según la Constitución Nacional, las provincias son responsables de la política sanitaria en sus territorios y también lo deben ser la formación profesional de sus equipos de salud. Cada jurisdicción tiene una realidad propia con enfermedades prevalentes y necesidades específicas. Por ejemplo, mientras que el dengue tiene alta incidencia en las provincias del NOA y NEA, la fiebre hemorrágica argentina (FHA) es considerada endémica en la región pampeana y el hantavirus presenta mayor letalidad en el sur".
"Por eso -añadió-, hoy en el Cofesa les comuniqué a los ministros provinciales que a partir de 2026, cada jurisdicción tomará su propio examen de ingreso a las residencias médicas, con evaluaciones y criterios definidos localmente. Cada provincia tiene que saber y decidir qué profesionales necesita formar. Esto permitirá procesos más transparentes y adaptados a cada sistema de salud, respondiendo a sus particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias".
Lugones también indicó que la decisión fue "consensuada por todos los ministros, fortalece el federalismo y tiene un objetivo claro: que los mejores profesionales estén donde más se los necesita".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.