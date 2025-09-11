#HOY:

Junto al financiamiento universitario

Javier Milei suma el rechazo a la emergencia sanitaria en el Garrahan

Fue mediante el Decreto 651/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Hospital "Prof. Dr. Juan P. Garrahan".
 9:53

El gobierno nacional sumó este jueves en el Boletín Oficial de este jueves el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan.

Fue mediante la publicación del Decreto 651/2025 de este 11 de septiembre de 2025 con firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el resto del gabinete de ministros.

Mirá tambiénJavier Milei vetó por completo la Ley de Financiamiento Universitario

El rechazo desde la gestión presidencial se complementa al de la Ley de Financiamiento Universitario, Proyecto de Ley Nº 27.795, a través del Decreto 647/2025.

Desde el gobierno se argumentó que “el veto se fundamenta en la falta de previsión presupuestaria, la ambigüedad en la definición de ‘funciones críticas’ y el riesgo de desfinanciar programas sanitarios esenciales. Se estima que la implementación del proyecto podría generar un gasto de $115.030 millones, comprometiendo la estabilidad fiscal y la atención de otras necesidades de salud. El decreto resalta la importancia de políticas públicas sostenibles y fiscalmente responsables, priorizando el equilibrio económico del país.

Health workers and demonstrators march to protest against Argentina's President Javier Milei's government over cutbacks to the health sector and in support of the Garrahan pediatric hospital, in Buenos Aires, Argentina, July 31, 2025. REUTERS/Alessia MaccioniReclamos de trabajadores del Hospital Garrahan el pasado 31 de julio de 2025. Crédito: REUTERS/Alessia Maccioni

Para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con "un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)".

Argentina's President Javier Milei gestures onstage during the closing campaign rally of the La Libertad Avanza party, days before the legislative elections in the province of Buenos Aires, in Moreno on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, September 3, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianJavier Milei, presidente de la Nación, el pasado 3 de septiembre en el cierre de campaña de las elecciones bonaerenses. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

El decreto sostiene que el proyecto "carece de un financiamiento genuino", tiene una "redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad", "profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias".

Mirá tambiénEl gobierno celebró el dato de inflación; un respiro mientras planean cambios políticos

Los vetos a la Ley Universitaria y la Ley del Garrahan se producen en un momento delicado para el Gobierno. Tras los 13 puntos de diferencia que le sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada busca reorganizar su estrategia política.

Por un lado, se establece una mesa de diálogo con Francos junto a los gobernadores más cercanos. Por el otro, la designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior es vista como una señal de acercamiento para las provincias.

Decreto 651/2025

Decreto 651/2025 by El Litoral

