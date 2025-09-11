Javier Milei suma el rechazo a la emergencia sanitaria en el Garrahan

El gobierno nacional sumó este jueves en el Boletín Oficial de este jueves el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan.
Fue mediante el Decreto 651/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Fue mediante la publicación del Decreto 651/2025 de este 11 de septiembre de 2025 con firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el resto del gabinete de ministros.
El rechazo desde la gestión presidencial se complementa al de la Ley de Financiamiento Universitario, Proyecto de Ley Nº 27.795, a través del Decreto 647/2025.
Desde el gobierno se argumentó que “el veto se fundamenta en la falta de previsión presupuestaria, la ambigüedad en la definición de ‘funciones críticas’ y el riesgo de desfinanciar programas sanitarios esenciales. Se estima que la implementación del proyecto podría generar un gasto de $115.030 millones, comprometiendo la estabilidad fiscal y la atención de otras necesidades de salud. El decreto resalta la importancia de políticas públicas sostenibles y fiscalmente responsables, priorizando el equilibrio económico del país.
Para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con "un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)".
El decreto sostiene que el proyecto "carece de un financiamiento genuino", tiene una "redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad", "profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias".
Los vetos a la Ley Universitaria y la Ley del Garrahan se producen en un momento delicado para el Gobierno. Tras los 13 puntos de diferencia que le sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada busca reorganizar su estrategia política.
Por un lado, se establece una mesa de diálogo con Francos junto a los gobernadores más cercanos. Por el otro, la designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior es vista como una señal de acercamiento para las provincias.
