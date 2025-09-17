Sesión desde las 13

Con la mira en el tablero, Diputados hace números para tratar los vetos en Universidades y Garrahan

La Cámara baja pone a prueba este miércoles los vetos de Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica con fondos para el Hospital Garrahan. La clave estará en los dos tercios. El poroteo incluye a los santafesinos, cuyos votos ya dejaron una marca en las votaciones previas. En paralelo se esperan masivas movilizaciones en las calles.