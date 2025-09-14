El veto, bajo análisis

Dillon: "La desinversión en la universidad ancla el crecimiento productivo del país"

La decana de Ciencias Económicas de UNL advierte el impacto que implica el desfinanciamiento en la educación superior en un sentido amplio. Docentes con salarios de pobreza, becas que no alcanzan, calidad académica que se resiente y un efecto multiplicador en la economía que se diluye. La facultad prepara una actividad para mostrar con datos cómo el ajuste golpea al sistema.