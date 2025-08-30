Innovación en Ciencias Económicas: estrenó un "aula inteligente" y prepara un canal de streaming
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNL inauguró su primer Aula Inteligente y se prepara para lanzar "Modo FCE", un programa de streaming en YouTube creado por y para la comunidad universitaria. Con estas iniciativas, la institución apuesta a la innovación en la enseñanza y la vinculación con la sociedad.
El aula está preparada para clases híbridas, tanto presenciales como remotas, gracias a una cámara robótica 360°, micrófonos de alta calidad y conectividad de alta velocidad. Crédito: Manuel Fabatía
La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional del Litoral inauguró su primer Aula Inteligente, un espacio completamente reacondicionado y equipado con tecnología de última generación para fortalecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles de la vida académica.
El renovado Aula 11 -con capacidad para 48 lugares- cuenta con una pantalla LED de 75 pulgadas, tablets para trabajo grupal, una cámara 360°, sistema de sonido, proyector y conectividad ampliada para que los estudiantes puedan llevar sus dispositivos y participar en el dictado de clases híbridas y colaborativas.
"Es el aula donde vamos a interactuar de otra manera. Nos permite pensar clases más dinámicas, más conectadas con el presente y con los desafíos que tenemos como comunidad académica", señaló la decana Liliana Dillon, quien remarcó que el espacio "está pensado para actividades de pregrado, grado, posgrado y también para la extensión y la transferencia, de manera que toda la comunidad pueda aprovechar los beneficios de esta tecnología".
Dillon destacó, además, que el nuevo aula abre la posibilidad de que los estudiantes compartan sus trabajos en tiempo real. "Pueden proyectar lo que están resolviendo sin necesidad de pasar al frente, incluso si no están presencialmente en el aula. Es un contacto más directo y completamente innovador. Esto nos desafía a los docentes a repensar nuestras propuestas pedagógicas", expresó, al tiempo que indicó que próximamente se harán capacitaciones a docentes sobre el uso de la pizarra inteligente, de forma que puedan sacarle el mayor provecho posible a sus clases.
La vedette del aula es la pantalla táctil de 75 pulgadas, que permite una experiencia inmersiva: se puede escribir, subrayar, resaltar y trabajar directamente sobre hojas de cálculo o diagramas. Crédito: Manuel Fabatía
La decana subrayó también el esfuerzo colectivo que permitió concretar el proyecto: "Este aula fue producto de mucho esfuerzo en términos presupuestarios. Nada de esto sería posible sin el aporte de la Asociación Cooperadora, que ha sido un pilar fundamental, y el compromiso de toda la comunidad académica, desde los estudiantes hasta el personal de mantenimiento".
Características técnicas y un QR para descargar la clase
Por su parte, Javier Burgos, director de Tecnología de la Información de la FCE, explicó los aspectos técnicos del nuevo espacio y dijo que "el aula está preparada para clases híbridas, tanto presenciales como remotas, gracias a una cámara robótica 360°, micrófonos de alta calidad y conectividad de alta velocidad. La novedad más importante es la pantalla táctil, que permite una experiencia inmersiva: se puede escribir, subrayar, resaltar y trabajar directamente sobre hojas de cálculo o diagramas".
Según consideró Burgos, la tecnología también favorece una mayor interacción estudiantil. "Por ejemplo, los alumnos pueden compartir sus ejercicios desde la notebook, la tablet o incluso el celular, y proyectarlos en la pantalla. Además, la clase se guarda en la nube y puede descargarse mediante un código QR, con todas las anotaciones realizadas en vivo".
Liliana Dillon, decana de la FCE, adelantó que están preparando un programa de streaming. Crédito: Manuel Fabatía
Dillon adelantó que la inauguración del Aula Inteligente es "solo un primer paso". "Queremos multiplicar este modelo en otras aulas, porque estamos convencidos de que más tecnología y más educación es el camino para construir futuro", aseguró.
Comunicar a la sociedad
La decana también adelantó lo que se viene en la Facultad de Ciencias Económicas: el desembarco en el mundo del streaming. La propuesta apunta a fortalecer la comunicación hacia adentro y hacia afuera de la comunidad universitaria. "Hace rato que veníamos pensando en que teníamos que hacer que la comunicación sea un medio más fuerte entre toda la comunidad: docentes, no docentes, graduados, jubilados y también quienes no forman parte de la universidad. Nos parecía que una forma novedosa y actual era a través del streaming", explicó Dillon.
El proyecto, que se materializará en un programa denominado "Modo FCE", se transmitirá a través del canal de youtube de la facultad "Conexión FCE". Dillon detalló que la idea fue trabajada colectivamente: "Investigamos distintos formatos de streaming académico, vimos qué era lo mejor y, fundamentalmente, pensamos en el contenido. Queremos que sea algo generado por la comunidad y para la comunidad, que tenga frescura y contenido real".
La iniciativa ya despertó el interés de la comunidad universitaria. "Más de cien personas se sumaron a colaborar. Ahora tenemos que organizarnos porque fue una verdadera avalancha de propuestas", contó la decana con entusiasmo. Los primeros programas se grabarán el 3 de septiembre, en dos turnos -a las 10 de la mañana y a la tarde- en el hall de la facultad. "La idea es aprovechar los recreos, con mucha gente circulando, para que todos se enteren de que algo está pasando en la FCE", agregó.
La decana junto al equipo de la DTI de la facultad. Crédito: Manuel Fabatía
Si bien los dos primeros episodios serán grabados para ajustar cuestiones técnicas y de contenido, la intención es avanzar luego hacia transmisiones en vivo. La estructura prevé entrevistas a docentes, debates sobre temas de interés, secciones con ideas propuestas por estudiantes y la posibilidad de sumar nuevas dinámicas en el camino.
El streaming también buscará acercar el conocimiento en materia de economía a la sociedad. "Queremos generar contenidos que comuniquen nuestras acciones de investigación, extensión y transferencia, o abrir debates sobre cómo incorporar la inteligencia artificial a la enseñanza de las ciencias económicas. También sobre los temas económicos de la semana", apuntó Dillon.
El entusiasmo por la iniciativa es palpable. "Haber tenido más de cien personas interesadas ya es un gran éxito, pero también es la cosecha de abrir las puertas, de una gestión que intenta generar comunidad. Eso es lo más importante", concluyó.
