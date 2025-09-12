Las leyes vuelven al Congreso

El próximo Presupuesto, entre las razones de los vetos a fondos para universidades y pediatría

Luego de reconducir por dos años el que fuera sancionado en 2023, el gobierno argumenta que la ley que presentará el lunes por la noche por cadena nacional (en un mensaje grabado) es el marco para discutir gastos y erogaciones. Las universidades anunciaron un paro para este viernes, y otra marcha cuando el tema se debata en las cámaras. El sector de salud, en alerta. Se viene el veto a los ATN.