El cambio de la lucha antinarcótica de Estados Unidos y los aliados de Venezuela en la región

La relación entre Estados Unidos y Venezuela ingresó hace semanas en uno de sus peores pasajes de los últimos 20 años, con posicionamiento concreto de la marina estadounidense en aguas del mar Caribe y reclamos por parte de Caracas.
Trump con un combate directo ante los denominados “grupos terroristas” y las posturas de Lula, Petro y Milei.
Washington considera al presidente de facto Nicolás Maduro como el líder del ambiguo Cártel de los Soles y un nexo necesario para las operaciones de la banda delictiva Tren de Aragua. Este fue uno de los detonantes discursivos para los recientes movimientos de Donald Trump.
Los mismos, fueron acompañados por aliados estratégicos de la región como Trinidad y Tobago, Surinam, Guyana y otros estados de Centroamérica que le brindaron espacio logístico y criticaron el régimen venezolano. Desde Sudamérica, predominaron los cuestionamientos al país del norte.
Sobre los elementos que condimentan la discusión y las conclusiones que ya se pueden desarrollar, Joaquín Bernardis, del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la UCSF, habló en CyD Litoral.
Uno de los movimientos más importantes que destaca Joaquín Bernardis gira en torno a una “nueva política mucho más ofensiva antinarcóticos del gobierno estadounidense”.
“Desde hace unas semanas esta posicionando una serie de buques sobre el mar Caribe”, indicó Bernardis y agregó: “Estas últimas semanas escaló un poco más. Ya envió un destructor y submarino impulsado por energía nuclear. En la última semana se dio a conocer un video de una lancha donde había una serie de narcotraficantes que fue directamente atacado y murieron 11 personas”.
El pasado viernes 5 de septiembre, desde la Oficina Oval se cambió el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, con visita de Pete Hegseth, secretario a cargo del área, a uno de los buques amarrados en el Caribe.
El especialista detalló en CyD Litoral: “También marca un giro copernicano de 180° respecto a lo que era la política antinarcóticos previa. Lo que se hacía desde la DEA, por ejemplo, abordar o disuadir estos buques para que no entren en suelo estadounidense. Ahora lo que se hace es similar a el Cuerno de África con los piratas somalíes que son directamente atacados. Al haberlos calificados como organización terrorista, Trump lo que justifica ante los demócratas es que tiene la potestad constitucional de avanzar por esta vía y no pedir permiso al Congreso”.
El acercamiento de fuerzas estadounidenses al suelo sudamericano provoca la incomodidad de algunos de los gobiernos regionales, principalmente de aquellos que ya mantienen rispidez previa con Trump.
“Lula da Silva (Brasil), que ya de por sí tiene dos frentes abiertos con EE.UU; los aranceles y el juicio a Jair Bolsonaro, en una conferencia de los BRICS dijo que está en contra de la política estadounidense y que sólo busca romper la paz en Latinoamérica”, explicó Bernardis.
“Algo similar sucedió con algunos gobiernos de la CELAC, que justamente lo trató de internalizar el gobierno de Maduro. Pero no se utilizaron los canales más protocolares”, resaltó el licenciado en Relaciones Internacionales.
Otro “aliado” en la región para Venezuela es Gustavo Petro, presidente de Colombia. “Viene a ser el principal bastión defensor de Maduro. En estas últimas semanas, y si se lo compara con el historial de las últimas décadas, hay bastante cooperación entre ambos países. Antes eran como el agua y el aceite y ahora son bastante cercanos. Sobre todo en cooperación fronteriza para quitarle argumentos a EEUU”, complementó Bernardis.
“Internamente, Maduro difundió una serie de imágenes donde se ve a distinto personal cerca de las costas, diciendo que están bloqueando el envío de narcóticos a Estados Unidos”, siguiendo la misma línea.
Sobre una de las posturas regionales que sí apoyan los movimientos de Washington, Bernardis destacó las acciones de Argentina: “En las últimas semanas el gobierno de Javier Milei estableció al Tren de Aragua y el Cártel de los Soles como organizaciones terroristas. Argentina también se está posicionando”.
A pesar de las implicancias directas en la vida los venezolanos y los latinoamericanos, las operaciones estadounidenses en el cono sur responden también a parte de la agenda local del gobierno.
“Hay que pensar por qué EE.UU. está avanzando de esta manera. Quizás hay una arista más interna de política doméstica”, presentó Bernardis como respuesta y agregó: “Viendo que se vienen las elecciones en 2026, las midterm, las legislativas, busca traccionar votos de los latinos, que le sirvió bastante Trump. Con la importancia de garantizar gobernabilidad y mayoría en ambas cámaras”.
Otro elemento gira en torno al nuevamente fallido proceso electoral venezolano y la figura opositora de María Corina Machado que continúa dentro del país. Bernardis destaca “el punto de vista internacional de darle un apoyo extra a Corina Machado para limitar las arcas con las que va contar el gobierno venezolano o distintos sectores sobre los cuales toma Maduro como aliado para continuar con su régimen”.
