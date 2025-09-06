El Pentágono cambió de nombre: Trump firmó el decreto para crear el Departamento de Guerra
El presidente aseguró que la medida refleja la ofensiva de las fuerzas armadas y busca modernizar la estructura militar del país, con cambios inmediatos en señalización, sitios web y comunicaciones oficiales.
El Pentágono ahora luce la señalización del Departamento de Guerra. Crédito: Xinhua.
El presidente Donald Trump firmó un decreto para renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, argumentando que el nuevo nombre resulta más “apropiado” ante la situación actual del mundo. Desde la Oficina Oval, Trump afirmó: “Creo que es un nombre mucho más apropiado, especialmente considerando la situación actual del mundo. Tenemos las fuerzas armadas más fuertes del mundo”.
El decreto permite al secretario de Defensa, al Departamento de Defensa y a sus funcionarios usar títulos alternativos como “secretario de Guerra”, “Departamento de Guerra” y “subsecretario de Guerra” en correspondencia oficial, comunicaciones públicas, actos ceremoniales y documentos no estatutarios del poder ejecutivo, según una hoja informativa obtenida por CNN.
La medida implica cambios en documentos, correspondencia y comunicaciones. Crédito: Reuters.
Tras la firma, los funcionarios comenzaron a aplicar los cambios de inmediato. La señalización en la oficina del secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue modificada y el sitio web del departamento fue actualizado. La dirección anterior, defense.gov, ahora redirige a war.gov, mostrando “Departamento de Guerra de EE.UU.” en la parte superior. Incluso las siglas DOD fueron reemplazadas por DOW.
Hegseth, presente junto a Trump en la Oficina Oval, explicó que el cambio “no se trata solo de renombrar, sino de restaurar”, y agregó que las fuerzas armadas “pasarán a la ofensiva, no solo a la defensiva”. Según él, el país “formará guerreros, no solo defensores”.
Próximos pasos
El decreto también solicita a todos los departamentos y agencias ejecutivas que adopten los nuevos títulos en sus comunicaciones internas y externas. Además, instruye a Hegseth a recomendar medidas legislativas y ejecutivas para oficializar de manera permanente el cambio de nombre a Departamento de Guerra de EE.UU.
El cambio permite al secretario de Defensa usar títulos como “secretario de Guerra”. Crédito: Reuters.
Aunque la hoja informativa reconoce que la aprobación del Congreso sería necesaria para formalizarlo, Trump se mostró indeciso: “No lo sé, pero lo vamos a averiguar, aunque no estoy seguro de que tengan que hacerlo”.
Antecedentes históricos
El Departamento de Guerra original fue creado por George Washington al fundar el Ejército de EE.UU. En 1949, durante la presidencia de Harry Truman, el nombre cambió como parte de una reorganización del ejército.
Histórico cambio que remonta al Departamento de Guerra original. Crédito: Reuters.
La Ley de Seguridad Nacional de 1947 fusionó el Departamento de la Marina, el Departamento del Ejército y el recién creado Departamento de la Fuerza Aérea en el Establecimiento Militar Nacional, dirigido por un secretario de defensa civil, que en 1949 pasó a llamarse Departamento de Defensa.
El intento de renombrar el Pentágono se suma a otras iniciativas de Hegseth, quien también modificó nombres de bases y buques. Entre ellas, revocó cambios de la era Biden sobre nombres de bases de la Confederación y ordenó renombrar un buque en honor al activista Harvey Milk, veterano de la Marina.
