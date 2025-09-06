Guerra en Europa del Este

Putin invitó a Zelenski a negociar la paz en Moscú

La propuesta, dada a conocer en las últimas horas, no deja de ser tan relativa como ambigua, ya que el propio jefe del Kremlim asegura que una reunión con el mandatario ucraniano "no tiene sentido". También se expresó en contra de la posibilidad de presencia de tropas extranjeras en Ucrania.