#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En París

Ucrania y una nueva propuesta a Estados Unidos para la protección del espacio aéreo

Volodymir Zelensky y Donald Trump dialogaron en el marco de la Coalición de Voluntarios.

Imagen ilustrativa.Volodymyr Zelenskiy, presidente de Ucrania. Crédito: REUTERS/Valentyn Ogirenko
 12:02

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó este jueves que su país propuso a Estados Unidos un nuevo formato para proteger el espacio aéreo ucraniano.

Mirá también26 países desplegarán tropas en territorio de Ucrania

"Ucrania propuso un formato para proteger nuestros cielos para que lo considere Estados Unidos", publicó Zelensky en X luego de conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y añadió que discutieron formas de impulsar una verdadera paz.

French President Emmanuel Macron and Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy gesture as they meet at the Elysee Palace, in Paris, France, September 3, 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier TPX IMAGES OF THE DAYEmmanuel Macron recibió el París a Volodymyr Zelenskiy. Crédito: REUTERS/Sarah Meyssonnier

La conversación con Trump tuvo lugar luego de una reunión de la "Coalición de Voluntarios" en París, a la que también asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte; y líderes de países europeos, informó el servicio de prensa de Zelensky.

Mirá tambiénXi Jinping exhibe poder militar junto a Putin y Kim en Pekín

Durante una conferencia de prensa junto con Zelensky, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que 26 países, en su mayoría europeos, prometieron de manera formal desplegar soldados como parte de un futuro cese al fuego ruso-ucraniano, aunque no directamente en la línea del frente.

Macron dijo que los países contribuirán con una "fuerza de seguridad" que podría desplegar soldados en Ucrania o proporcionar apoyo en tierra, mar o aire.

U.S. President Donald Trump reacts as he and the President of Poland Karol Nawrocki (not pictured) meet in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., September 3, 2025. REUTERS/Brian SnyderDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Brian Snyder

Zelensky cnsideró que el anuncio representa un paso "concreto" hacia adelante, y enfatizó que una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya sea bilateral o trilateral, es "necesaria" para impulsar los esfuerzos de paz.

La reciente aprobación por parte de Estados Unidos de la venta a Ucrania de 3.350 misiles del sistema de municiones de ataque de largo alcance lanzados desde el aire va en contra de su supuesta voluntad de resolver el conflicto en Ucrania por medios diplomáticos, señaló el jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Ucrania
Estados Unidos
Donald Trump

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro