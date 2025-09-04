26 países desplegarán tropas en territorio de Ucrania

Veintiséis países se comprometieron este jueves a apoyar militarmente a Ucrania en caso de un cese al fuego con Rusia, con el objetivo de disuadir a Moscú de volver a atacar a su vecino, anunció el presidente francés Emmanuel Macron.
Prometieron "estar presentes en tierra, mar o aire", declaró el presidente francés Emmanuel Macron en una rueda de prensa en París, tras una cumbre de la Coalición de Voluntarios, que reúne a más de trienta naciones aliadas de Kiev.
Estados Unidos todavía no ha concretado su contribución, considerada indispensable por varios de estos países, principalmente europeos. Los Estados prometieron "estar presentes en tierra, mar o aire", declaró Macron en una rueda de prensa en París, tras una cumbre de la Coalición de Voluntarios, que reúne a una treintena de países aliados de Kiev.
Según estos planes, cuyos detalles y contribuciones por país se negó a revelar, "el día en que cese el conflicto, se desplegarán las garantías de seguridad", explicó, ya sea mediante un "alto al fuego", un "armisticio" o un "tratado de paz".
Por lo tanto, no se trata de "librar una guerra contra Rusia", sino de disuadirla de volver a atacar Ucrania en el futuro, agregó. El dirigente francés también precisó que Alemania, Italia y Polonia eran "contribuyentes importantes" entre los veintiséis.
Poco después, el presidente ucranianio Volodimir Zelenski celebró la iniciativa para garantizar la seguridad de Ucrania tras un hipotético alto al fuego con Rusia. "Creo que hoy, por primera vez en mucho tiempo, se trata del primer paso concreto tan serio", declaró en París.
Los líderes de la Coalición de Voluntarios se reunieron este jueves, para algunos, de forma presencial en París, y para otros, por vídeoconferencia, para certificar las garantías de seguridad que se comprometen a dar a Ucrania en caso de acuerdo de paz o de alto el fuego.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha ido recibiendo a los que asisten físicamente al encuentro en el Palacio del Elíseo, en particular al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con el que ya mantuvo la noche del miércoles una cena de trabajo preparatoria.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que en principio iba a acudir al Elíseo, tuvo que renunciar a ello porque su avión sufrió una avería cuando volaba en dirección de París: dieron media vuelta cuando llevaba 40 minutos en vuelo y se conectó desde Madrid por videoconferencia.
Los que sí se han desplazado hasta París son, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El encuentro fue copresidido por Macron y por el primer ministro británico, Keir Starmer, que tampoco está presente en París y lo sigue igualmente por videoconferencia, ya que tiene agenda propia en su país.
Francia y el Reino Unido fueron los que lanzaron el pasado mes de marzo esta Coalición de Voluntarios, que está compuesta por treinta y cinco países, en su inmensa mayoría europeos -aunque también forman parte otros como Canadá, Australia o Japón- para preparar unas "garantías de seguridad" para Ucrania para el caso de que se llegara a un acuerdo de paz con Rusia o a un alto el fuego.
