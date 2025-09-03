Conflicto en Europa

Tras reunirse con Trump, Putin presiona a Zelenski: “Si quiere verme, que venga a Moscú”

El presidente ruso se mostró dispuesto a un encuentro con su par ucraniano, aunque cuestionó su utilidad. Desde la cumbre en China, advirtió que continuará la guerra si no hay acuerdo de paz y reiteró su rechazo al ingreso de Ucrania en la OTAN.