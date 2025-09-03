Maduro acusa a EE.UU. de montar una "narrativa de Hollywood" para justificar el despliegue militar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a apuntar contra Washington en medio de la creciente tensión en la región. Durante un acto transmitido por la televisora estatal, aseguró que la narrativa con la que Estados Unidos intenta justificar el despliegue de tropas y buques de guerra en el Caribe “es una invención digna de Hollywood”.
Con un tono desafiante, Maduro denunció que la operación militar anunciada por la Casa Blanca, que incluye un submarino nuclear, constituye una amenaza directa contra la paz de Venezuela y de toda la región.
“Mandaron ocho barcos de guerra, nos apuntan a la cabeza con 1200 misiles, mandan un submarino nuclear, inventan un relato, un cuento que nadie les cree”, expresó el mandatario venezolano frente a las comunas en Caracas.
Acusaciones cruzadas
El gobierno de Donald Trump había justificado la movilización naval en el Caribe como parte de un plan para combatir el narcotráfico. Según la administración estadounidense, el régimen venezolano estaría detrás de una organización criminal vinculada al tráfico de drogas hacia el norte del continente.
Incluso, la secretaria de Justicia, Pamela Bondi, anunció el pasado 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares para quien aporte información que permita capturar a Maduro. La medida fue celebrada por parte del exilio venezolano en Miami, pero rechazada por Caracas, que la calificó de “show político”.
Maduro responsabilizó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, a quien acusó de liderar una “campaña de mentiras” para arrastrar a Trump a un escenario de confrontación. “La mafia de Miami le quiere llenar las manos de sangre al presidente Trump. Le digo a la familia Trump: quieren manchar su apellido de sangre”, advirtió.
Estados Unidos movilizó ocho buques de guerra y un submarino nuclear hacia el Caribe.
Recursos en disputa
En su mensaje, el presidente venezolano también sostuvo que detrás de las maniobras militares no hay un verdadero interés por frenar el narcotráfico, sino un objetivo más profundo: la apropiación de las riquezas de Venezuela.
“Vienen por la riqueza de Venezuela, por las primeras reservas de petróleo del mundo, por la cuarta reserva de gas, por nuestras tierras fértiles”, enumeró Maduro, señalando que la Casa Blanca busca neutralizar su proyecto político y económico.
La tensión entre ambos países no es nueva. En los últimos años, la administración Trump acusó reiteradamente a Caracas de sostener redes de narcotráfico y de dar refugio a grupos armados irregulares. Venezuela, por su parte, denunció que Estados Unidos impulsa un bloqueo económico que agrava la crisis social en el país.
Con el envío de buques y submarinos al Caribe, Washington elevó la presión diplomática y militar, mientras que Caracas declaró un estado de “máxima preparación” en sus fuerzas armadas.
Horizonte incierto
El cruce de declaraciones reavivó la incertidumbre en la región. Analistas internacionales advierten que, si bien no hay indicios concretos de una intervención terrestre, la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas constituye un mensaje de fuerza.
Para Maduro, en cambio, se trata de una estrategia comunicacional destinada a construir un enemigo externo y justificar eventuales medidas más duras contra su gobierno. “El imperialismo crea narrativas de Hollywood que ni en Estados Unidos creen”, insistió.
El desenlace de este nuevo capítulo aún es incierto, pero refleja la fragilidad de la relación entre Caracas y Washington y el riesgo de que la disputa política escale hacia un terreno más peligroso para toda América Latina.
