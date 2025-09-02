Tensión con Guyana

Maduro advirtió que Venezuela está lista para la lucha armada ante el despliegue militar de Estados Unidos

Durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas, el líder chavista dijo que enfrentan “la amenaza más grande en 100 años” y calificó el despliegue estadounidense como “extravagante, inmoral y absolutamente criminal”. Además, aseguró que, frente a la “máxima presión militar”, su gobierno ha declarado “máxima preparación” para la defensa del territorio.