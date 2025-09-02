Maduro advirtió que Venezuela está lista para la lucha armada ante el despliegue militar de Estados Unidos
Durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas, el líder chavista dijo que enfrentan “la amenaza más grande en 100 años” y calificó el despliegue estadounidense como “extravagante, inmoral y absolutamente criminal”. Además, aseguró que, frente a la “máxima presión militar”, su gobierno ha declarado “máxima preparación” para la defensa del territorio.
Nicolás Maduro este lunes en la conferencia de prensa internacional, en Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que está dispuesto a pasar a una lucha armada en caso de que su país sea atacado por Estados Unidos. La declaración llega tras el anuncio de Washington sobre el envío de ocho barcos militares, un submarino y más de 1.200 misiles hacia el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Máxima presión militar
Durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas, Maduro afirmó que Venezuela enfrenta “la amenaza más grande en 100 años” y calificó el despliegue estadounidense como “extravagante, inmoral y absolutamente criminal”. Además, aseguró que, frente a la “máxima presión militar”, su gobierno ha declarado “máxima preparación” para la defensa del territorio.
Donald Trump. Reuters.
La Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, indicó que el operativo tiene como objetivo atacar a organizaciones vinculadas al narcotráfico. Paralelamente, Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de nexos con cárteles.
El mandatario venezolano ordenó la activación de 4,5 millones de milicianos y el alistamiento militar de reservistas. “Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas”, sostuvo. También señaló que los canales de diálogo con Washington “están maltrechos” y acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de impulsar un plan para “manchar de sangre” al presidente Trump en la región.
Crece la tensión con Guyana
A la confrontación con Estados Unidos se suma un nuevo conflicto con Guyana. Este fin de semana, las fuerzas de seguridad guyanesas denunciaron que una embarcación con material electoral fue atacada desde Venezuela en la zona del Esequibo, un territorio en disputa desde 1897.
Marco Rubio. Reuters.
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien busca la reelección, respaldó el despliegue militar estadounidense y calificó a Venezuela como “una amenaza”. Desde Caracas, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López acusó al gobierno guyanés de intentar “crear un frente de guerra”.
El litigio por el Esequibo, rico en petróleo y minerales, continúa en la Corte Internacional de Justicia, aunque Venezuela rechaza someterse al fallo y mantiene su reclamo histórico basado en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.