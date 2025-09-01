Conflicto con Venezuela

El gobierno guyanés apoya despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

"Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad", declaró en las últimas horas el presidente de Guyana, Irfaan Ali. A su vez, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó al país limítrofe de intentar "crear un frente de guerra".