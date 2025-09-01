El gobierno guyanés apoya despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe
"Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad", declaró en las últimas horas el presidente de Guyana, Irfaan Ali. A su vez, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó al país limítrofe de intentar "crear un frente de guerra".
El destructor USS Sampson de la Armada de EEUU atracó cerca de la entrada del canal de Panamá.
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, manifestó este lunes su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, mientras el régimen de Caracas acusó al gobierno guyanés de alentar un "frente de guerra". El apoyo de Ali llega un día después de que su gobierno denunciara "disparos" desde Venezuela contra una embarcación que transportaba material para los comicios generales de este lunes.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro. Xinhua.
"Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad, no solo en términos de soberanía. Por eso debemos unirnos para combatir la delincuencia transnacional, para combatir el narcotráfico", declaró el mandatario a la prensa tras votar en las elecciones generales de Guyana. "Siempre hemos afirmado repetidamente que esta región debe seguir siendo una zona de paz y haremos todo lo posible para garantizar que siga siendo una zona de paz", afirmó.
El régimen chavista niega y acusa
También este lunes, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Guyana de intentar "crear un frente de guerra" mediante falsedades. Según Guyana, una lancha patrulla que transportaba personal militar y policial para escoltar a funcionarios electorales fue atacada desde la costa venezolana, una versión que el régimen chavista niega.
Washington desplegó recientemente buques de guerra en el Caribe, en lo que denominó una operación contra el narcotráfico y acusó a Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles.
Como es de público conocimiento, el gobierno de Donald Trump duplicó la recompensa por la captura de Maduro, que ahora es de 50 millones de dólares. Sin embargo, Estados Unidos no ha amenazado públicamente con invadir Venezuela, que afirmó que patrullaría sus aguas territoriales y movilizaría a más de cuatro millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" estadounidenses. Un total de ocho buques de guerra, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear -por su sistema de propulsión- de Estados Unidos confluirán en el Caribe, con más de 4.500 marineros e infantes de marina.
Donald Trump. Reuters.
Como contrapartida, desde Caracas, Maduro anunció el lunes el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico.
Además, Venezuela informó el martes que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales. Asimismo, Maduro asegura que cuenta con 4,5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos, aunque expertos ponen la cifra en duda.
Operaciones contra el narcotráfico
Uno de esos buques es el lanzamisiles USS Lake Erie, que ingresó la noche del viernes pasado al canal de Panamá desde el Pacífico rumbo al Caribe, en medio del referido despliegue naval de Washington cerca de las costas de Venezuela.
El crucero pasó por la esclusa de Pedro Miguel hacia las 21.30 locales, según observaron periodistas en el lugar, y continuó navegando hacia el Atlántico en una travesía de 80 kilómetros que dura unas ocho horas. El Lake Erie, con el número 70 pintado en letras blancas en su casco, estuvo los dos últimos días amarrado en un muelle del puerto de Rodman, en la entrada pacífica del canal.
Estados Unidos, que acusa al presidente venezolano de encabezar un cartel de drogas, elevó a 50 millones de dólares una recompensa por su captura. Tres buques lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales en los próximos días, cercano al límite con Venezuela, lo que Washington asegura se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional (cada una de ellas identificada como "operación antinarcóticos reforzada")
Mientras el buque estadounidense se aproximaba a cruzar bajo el Puente Centenario bajo un cielo con luna creciente, se reflejaban en las aguas del canal las luces de los focos que iluminan la esclusa, contigua a una transitada y oscura carretera cercana a la capital panameña. El Lake Erie tiene 173 metros de eslora por 10 de manga, desplaza 9.800 toneladas y tiene base en el puerto de San Diego, en California.
Del Cártel de los Soles al narcoestado
Tal como lo describe para Deutsche Welle el periodista Oscar Schenkler, especializado en temas internacionales, al designar al Cártel de los Soles como organización terrorista, Estados Unidos incluye al alto mando militar de Venezuela en una lista global de bandas criminales, aunque su origen es de vieja data.
Desde los años 90, el término se utilizaba para describir casos aislados de militares involucrados en el tráfico de drogas, identificados por las insignias de soles en sus uniformes.
Según Insight Crime, lo que comenzó como pequeños grupos militares, se convirtió en una compleja red de actores del Gobierno que fueron tejiendo vínculos con el narcotráfico regional hasta transformar Venezuela en un Estado híbrido o mafioso.
Los expertos consultados prefieren no calificar a Venezuela de narcoestado, sino como "un Estado que instrumentaliza redes de flujo de capital y mercancías ilícitas". Sin embargo, existe consenso en que "las estructuras estatales y redes criminales se fusionan para sostener al régimen".
La operación estadounidense contra el narcotráfico cuenta con un robusto marco legal. "Leyes como la MDLEA, la Kingpin Act y la RICO, permiten a Estados Unidos intervenir en operaciones marítimas y sancionar activos vinculados al narcotráfico", señala uno de los expertos entrevistados.
Con la lupa estadounidense sobre el Caribe, "estas redes venezolanas tendrán ahora una gran dificultad para actuar en mecanismos policiales y de seguridad, ya que los tratados internacionales de lucha antinarcóticos comprometen directamente, no solo a países de la subregión caribeña y a todos los estados del Caricom, sino también a Francia, el Reino Unido y los Países Bajos", asegura uno de ellos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.