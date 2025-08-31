El último tercio del 2025 trae una marea de elecciones alrededor del mundo

El calendario electoral en el mundo este 2025 no alcanzará el récord del 2024, pero igualmente presenta una pesada oferta, principalmente en su tramo final del año.
Además de las legislativas argentinas en octubre, varios países latinoamericanos definen su rumbo. La lista completa de todo el planeta.
El calendario electoral en el mundo este 2025 no alcanzará el récord del 2024, pero igualmente presenta una pesada oferta, principalmente en su tramo final del año.
Además de la dispersa agenda de Argentina, que tendrá como fecha clave las legislativas nacionales del 26 de octubre, Latinoamérica en general tendrá un particular protagonismo con Bolivia, Chile y Honduras.
El caso de Bolivia cobra relevancia tras la primera ronda con sorpresiva victoria de Rodrigo Paz Pereira que definirá el recambio del histórico MAS con un balotaje ante Jorge Quiroga Ramírez.
También con forzada salida de Gabriel Boric y posible derrota del oficialismo, los chilenos elegirán presidente y parlamentarios en noviembre.
Otro sudamericano que va a las urnas en pleno contexto de tensión bélica y diplomática es Guyana, que se ve atravesada por la discusión fronteriza con Venezuela por el Esequibo, ahora con injerencia de Estados Unidos en aguas del Caribe.
A nivel global, habrá comicios parlamentarios en países europeos como Chequia, Moldavia, Noruega y Países Bajos.
Una de las regiones más sensibles, Siria, también debería ir a elecciones legislativas, pero la continuidad de los conflictos internos que afectaron a Sueida entre milicias drusas y beduinas. Rojava, la parte siria del Kurdistán, controlada por las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), también vería postergado los comicios.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.