El último tercio del 2025 trae una marea de elecciones alrededor del mundo

Además de las legislativas argentinas en octubre, varios países latinoamericanos definen su rumbo. La lista completa de todo el planeta.

Imagen ilustrativa. El mundo intensifica su presencia en las urnas con historias diversas. Crédito: REUTERS/Kim Hong-Ji
 10:07
Por: 

El calendario electoral en el mundo este 2025 no alcanzará el récord del 2024, pero igualmente presenta una pesada oferta, principalmente en su tramo final del año.

Además de la dispersa agenda de Argentina, que tendrá como fecha clave las legislativas nacionales del 26 de octubre, Latinoamérica en general tendrá un particular protagonismo con Bolivia, Chile y Honduras.

El caso de Bolivia cobra relevancia tras la primera ronda con sorpresiva victoria de Rodrigo Paz Pereira que definirá el recambio del histórico MAS con un balotaje ante Jorge Quiroga Ramírez.

También con forzada salida de Gabriel Boric y posible derrota del oficialismo, los chilenos elegirán presidente y parlamentarios en noviembre.

Otro sudamericano que va a las urnas en pleno contexto de tensión bélica y diplomática es Guyana, que se ve atravesada por la discusión fronteriza con Venezuela por el Esequibo, ahora con injerencia de Estados Unidos en aguas del Caribe.

A nivel global, habrá comicios parlamentarios en países europeos como Chequia, Moldavia, Noruega y Países Bajos.

Una de las regiones más sensibles, Siria, también debería ir a elecciones legislativas, pero la continuidad de los conflictos internos que afectaron a Sueida entre milicias drusas y beduinas. Rojava, la parte siria del Kurdistán, controlada por las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), también vería postergado los comicios.

Lista completa de elecciones hasta el final de 2025

Septiembre

  • 1 de septiembre: Guyana, presidente y parlamento
  • 3 de septiembre: Jamaica, parlamento​. Santa Elena (Perteneciente a Reino Unido), Consejo Legislativo
  • 8 de septiembre: Noruega, parlamento
  • 15 de septiembre: Siria, parlamento
People stand next to a destroyed tank, following deadly clashes between Druze fighters, Sunni Bedouin tribes and government forces, in Syria's predominantly Druze city of Sweida, Syria July 25, 2025. REUTERS/Khalil AshawiImagen ilustrativa. Siria continúa sufriendo las consecuencias del cambio de régimen y los conflictos en regiones como Sueida. Crédito: REUTERS/Khalil Ashawi
  • 16 de septiembre: Malaui, presidente y parlamento
  • 21 de septiembre: Guinea, referéndum constitucional
  • 27 de septiembre: Gabón, parlamento. Seychelles, presidente y parlamento
Igor Grosu, Parliament Speaker and chairman of the Party of Action and Solidarity (PAS), speaks during a rally launching the party's election campaign ahead of the parliamentary elections, in Chisinau, Moldova August 29, 2025. REUTERS/Vladislav CuliomzaIgor Grosu, del PAS de Moldavia, durnate un acto de campaña bajo un discurso pro europeo y anti Rusia. Crédito: REUTERS/Vladislav Culiomza
  • 28 de septiembre: Moldavia, parlamento

Octubre

  • 3-4 de octubre: República Checa, parlamento
  • 12 de octubre: Camerún, presidente
  • 19 de octubre: Bolivia, presidente (segunda vuelta)
Rodrigo Paz se dirige a sus seguidores tras conocerse los primeros resultados de las elecciones en Bolivia. Natacha Pisarenko/AP/DWRodrigo Paz sorprendió en la primera vuelta en Bolivia. Crédito: Natacha Pisarenko/AP/DW
  • 25 de octubre: Costa de Marfil, presidente
  • 26 de octubre: Argentina, parlamento
  • 28 de octubre: Tanzania, presidente y parlamento
  • 29 de octubre: Países Bajos, parlamento

Noviembre

  • 11 de noviembre: Irak, parlamento
  • 15 de noviembre: Haití, presidente y parlamento
  • 16 de noviembre: Chile, presidente y parlamento
Chile's President Gabriel Boric and Colombia's President Gustavo Petro walk to deliver a joint statement with Brazil's President Luis Inacio Lula da Silva, Uruguay's President Yamandu Orsi, Spain's Prime Minister Pedro Sanchez (not pictured), as they attend a meeting called "Democracy Always," in Santiago, Chile July 21, 2025. REUTERS/Pablo SanhuezaLos chilenos elegirán el reemplazante de Gabriel Boric. Crédito: REUTERS/Pablo Sanhueza
  • 23 de noviembre: Guinea-Bisáu, presidente y parlamento
  • 30 de noviembre: Honduras, presidente y parlamento

Diciembre

  • 28 de diciembre: Birmania, parlamento. República Centroafricana, presidente y parlamento

Elecciones 2025
Bolivia
Chile

