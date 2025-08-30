#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Ley de Reciprocidad

Aranceles: Lula da Silva reiteró su interés por negociar con EE.UU

A pesar de los análisis, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiteró su interés por negociar con EE.UU, y aseguró que "no tiene prisa" en tomar represalias.

El Gobierno de Estados Unidos podrá manifestar su parecer a lo largo de la investigación abierta por la Cámara de Comercio.
 16:32
Por: 

La Embajada de Brasil en Washington notificó este viernes al Gobierno de Estados Unidos sobre el inicio de las consultas para estudiar la aplicación de la Ley de Reciprocidad contra el arancel del 50 %, según confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este jueves se activó el plazo de 30 días para que la Cámara de Comercio Exterior de Brasil (Camex) se expida sobre la pertinencia de la aplicación de la Ley de Reciprocidad al arancel del 50 % impuesto por el Gobierno de Donald Trump a gran parte de las importaciones brasileñas.

(250829) -- MINAS GERAIS, 29 agosto, 2025 (Xinhua) -- Imagen proveída por el Palacio de Planalto del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, gesticulando mientras realiza una visita al estado de Minas Gerais, Brasil, el 29 de agosto de 2025. Lula da Silva aseguró el viernes que "no tiene prisa" para implementar la Ley de Reciprocidad contra los Estados Unidos, aunque subrayó la importancia de avanzar en el proceso como una forma de presionar para que se reanuden las negociaciones sobre el arancel del 50 por ciento aplicado a productos brasileños. (Xinhua/Ricardo Stuckert/Palacio de Planalto) (jg) (da) (ce)El Gobierno de Estados Unidos podrá manifestar su parecer a lo largo de la investigación abierta por la Cámara de Comercio.

En caso que la investigación resulte positiva, la Camex creará un grupo de trabajo para sugerir contramedidas económicas a EE.UU., que pueden suponer la aplicación de aranceles y de otros mecanismos de protección en el área de la propiedad intelectual.

El Gobierno de Estados Unidos podrá manifestar su parecer a lo largo de la investigación abierta por la Cámara de Comercio.

En una entrevista este viernes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiteró su interés por negociar y aseguró que "no tiene prisa" en tomar represalias.

Canal de diálogo

"Es un proceso un poco demorado, no tengo prisa para aplicar la reciprocidad", dijo Lula, quien durante todo este tiempo ha intentado con diversos funcionarios del Gobierno establecer un canal de diálogo con la Administración de Trump, aunque sin éxito.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a ceremony of signing a provisional measure establishing an initial set of actions to mitigate the economic impact due to U.S. President Donald Trump's decision to raise import tariffs on Brazilian products to up to 50%, at the Planalto Palace, in Brasilia, Brazil, August 13, 2025. REUTERS/Adriano Machado REFILE- CORRECTING FROM "BY UP TO 50%" TO "TO UP TO 50%".El Gobierno de Estados Unidos podrá manifestar su parecer a lo largo de la investigación abierta por la Cámara de Comercio.

Para imponer el arancel, que entró en vigor el pasado 6 de agosto, Trump alegó principalmente motivos políticos, como una supuesta persecución judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, que enfrenta un juicio por golpismo en la Corte Suprema.

El Gobierno brasileño aclaró que discutirá cuestiones comerciales pero que no pondrá sobre la mesa asuntos que son de su soberanía.

En respuesta a la decisión del republicano, Brasil inició este mes un proceso de consultas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contrató un estudio de abogados en Estados Unidos para defender sus intereses.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Brasil
Estados Unidos
Donald Trump
Lula da Silva

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro