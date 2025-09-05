Estados Unidos advirtió que derribará aviones venezolanos que amenacen a sus fuerzas navales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que derribará cualquier avión militar de Venezuela que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe.
Trump autorizó la acción letal contra cazas militares venezolanos si ponen en peligro a buques estadounidenses en aguas del Caribe. Maduro convoca milicianos y moviliza tropas militares.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que derribará cualquier avión militar de Venezuela que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe.
“Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”, advirtió el líder de la Casa Blanca poco después de rebautizar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra mediante un decreto.
Las declaraciones se dan luego de que dos aviones F-16 de origen venezolano sobrevolaran este último miércoles uno de los buques estadounidenses que efectúa vigilancia antidrogas en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono.
"Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas", sostuvo Trump acompañado por su secretario de Guerra, Pete Hegseth.
El sobrevuelo de los aviones venezolanos se dio en respuesta del ataque letal a una embarcación que, según EE.UU., transportaba narcóticos vinculados a la banda del Tren de Aragua, dejando como saldo 11 muertos.
Más temprano este jueves, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó el sobrevuelo de los dos aviones militares venezolanos sobre la Marina estadounidense en aguas internacionales. "Movimiento altamente provocador", fue calificado.
Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. También desplegó navíos de guerra en el Caribe en lo que llamó una operación antidrogas.
"Se le aconseja firmemente al cártel que dirige Venezuela que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos", afirmó el Pentágono en X.
Por su parte, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció este jueves una "gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas" de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB).
A la convocatoria se espera que se sumen los 8,2 millones de ciudadanos que, aseguró, se incorporaron recientemente al "sistema defensivo nacional" ante las que llamó "amenazas" de Estados Unidos.
En un encuentro con autoridades de su Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que también está convocada la que denominó "base poderosa" de 4,5 millones de milicianos "ya entrenados durante años", a los que se unirán los más de ocho millones que, sostuvo, se alistaron en la MNB.
"A todos los venezolanos y venezolanas, familias enteras que se alistaron en todas las comunidades del país, durante todo el día, van a ser convocados", informó Maduro.
El líder chavista aseguró que se activarán "por primera vez en la historia militar del país" las que denominó Unidades Comunales de Milicia (UCM) en 5.336 comunidades, y explicó que cada una de ellas tendrá "un conjunto de bases populares de defensa integral", que son un total de 15.751, donde serán incorporados los alistados.
Posteriormente, los milicianos serán llamados a participar en jornadas con "niveles más elevados y superiores", adelantó Maduro, sin ofrecer mayores detalles.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.