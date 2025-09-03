Ofensiva de EE.UU. ante Venezuela

"Falta poco" para la caída de Nicolás Maduro, aseguró Corina Machado

La dirigente opositora, en un foro en Panamá, aseguró que se afianza el cerco contra el chavismo. Su mensaje llega en medio de las operaciones militares de los Estados Unidos con acusaciones de narcotráfico al Palacio de Miraflores.