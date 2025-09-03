"Falta poco" para la caída de Nicolás Maduro, aseguró Corina Machado
La dirigente opositora, en un foro en Panamá, aseguró que se afianza el cerco contra el chavismo. Su mensaje llega en medio de las operaciones militares de los Estados Unidos con acusaciones de narcotráfico al Palacio de Miraflores.
Machado señaló que “Cada día que pasa se cierra el cerco al cártel narcoterrorista en Venezuela”. Foto: Archivo / REUTERS / Gaby Oraa.
La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este martes que "cada día que pasa se cierra el cerco" internacional contra el "cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores", en referencia a la sede del Ejecutivo que comanda Nicolás Maduro, en plena escalada en el Mar Caribe por el cerco militar implementado por los Estados Unidos.
“Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores. Pero por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados”, sostuvo Machado en una intervención virtual durante un foro sobre Venezuela en Panamá.
Machado no solo describió el cerco, sino que también apeló al optimismo opositor: “Falta poco para que esta gesta logre su propósito y volver a traer a nuestros niños de vuelta a casa. Esto va a pasar, porque esta lucha es hasta el final, porque este proceso es indetenible.”
Ataque norteamericano
La declaración de Machado se da en medio de la ofensiva de EE.UU. que desplegó buques y marines en el Mar Caribe, apuntando contra el chavismo como parte de una red narco-terrorista.
Este martes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidense habían efectuado un ataque directo contra una embarcación que habría zarpado de Venezuela con un cargamento de drogas.
Las imágenes de la embarcación atacada publicadas por Donald Trump.
La operación, según informó luego el secretario de Estado Marco Rubio en redes sociales, se trató de un "ataque letal" contra once personas que se trasladaban en la embarcación que, según se indicó, pertenecían a la "organización narco-terrorista" del grupo Tren de Aragua.
"Narrativa de Hollywood"
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a apuntar contra Washington en medio de la creciente tensión en la región. Durante un acto transmitido por la televisora estatal, aseguró que la narrativa con la que Estados Unidos intenta justificar el despliegue de tropas y buques de guerra en el Caribe “es una invención digna de Hollywood”.
Maduro, durante una conferencia de prensa internacional, en Caracas este lunes 1 de septiembre. Foto: Xinhua / Marcos Salgado.
Con un tono desafiante, Maduro denunció que la operación militar anunciada por la Casa Blanca, que incluye un submarino nuclear, constituye una amenaza directa contra la paz de Venezuela y de toda la región.
“Mandaron ocho barcos de guerra, nos apuntan a la cabeza con 1200 misiles, mandan un submarino nuclear, inventan un relato, un cuento que nadie les cree”, expresó el mandatario venezolano frente a las comunas en Caracas.
